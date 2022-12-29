Франчайзи Domino's Pizza думает над тем, продавать ли бизнес в России: оценивает влияние санкций

DP Eurasia N.V., владеющая сетью пиццерий Domino's Pizza в ряде стран, приступила к оценке эффективности собственной деятельности в России. Компания не исключает вероятности того, что ей придется продать бизнес в стране-агрессоре.

Согласно официальному пресс-релизу, DP Eurasia изучает влияние санкций и собственную способность обслуживать клиентов в России в дальнейшем. Поэтому компания рассматривает разные варианты, которые могут включать и продажу российских активов.

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Рестораны Domino's Pizza пока продолжают работать в России

DP Eurasia, по состоянию на конец декабря, продолжает работать в России, несмотря на то, что еще в начале марта компания объявила о приостановка инвестиций в страну-агрессора и отказ от роялти с российских операций.

Согласно заявлению компании, в России остаются открытыми 188 заведений Domino's Pizza, половина из которых находятся в непосредственной собственности DP Eurasia, а остальные развивают локальные франчайзи на местах.

Отметим, что бренд Domino's Pizza присутствует в 85 странах мира и насчитывает 15,9 тысячи ресторанов, из которых все, кроме 390 заведений в США, работают под руководством подразделений на условиях франшизы.

Так, подразделение DP Eurasia N.V. является мастер-франчайзи (владельцем главной франшизы) Domino's Pizza в Турции, Азербайджане, Грузии и России.