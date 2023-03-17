Во Львове построят еще один "МакДональдс"
17 марта 2023, 15:55Читати новину українською
Источник:Львовский городской совет
Во Львове появится еще один ресторан "МакДональдс". Во Львовском городском совете рассказали, что это будет уже седьмое заведение американской сети.
Еще один "МакДональдс" во Львове
Еще один ресторан "МакДональдс" во Львове появится на улице Зеленой, 147 – недалеко от "Арсена".
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Пока известно, что там обустроят дополнительные выезды и заезды, а вокруг высадят деревья. На территории города он станет седьмым заведением питания популярной сети, кроме того, возле кольцевой дороги.
Сегодня исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил градостроительные условия и ограничения,
– говорится в сообщении горсовета.
Напомним, что сеть ресторанов "МакДональдс" вернулась в Украину еще осенью 2022 года и работает в штатном режиме во всех тех городах, как и раньше. Также это первое сообщение об открытии нового ресторана в Украине с начала полномасштабной войны в Украине.