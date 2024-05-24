Связь будет даже без света: Vodafone удваивает инвестиции в энергонезависимость
Источник:Интерфакс-Украина
Для того чтобы продолжать работу связи без перебоев во время массовых атак врага по энергосистеме второй по величине оператор мобильной связи в Украине закупит на более 400 миллионов гривен генераторов и аккумуляторов.
Мобильная связь будет несмотря на отключение света
В пресс-службе Vodafone Украина сообщили, что компания в 2024 году увеличивает инвестиции в энергонезависимость.
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Поэтому, планируется закупка генерирующих мощностей и систем автономного энергообеспечения на 438 миллионов гривен.Заметьте! По состоянию на 2024 год компания уже инвестировала в энергоустойчивость более 674 миллионов гривен.
После атак на энергетическую инфраструктуру в марте-апреле "Vodafone-Украина" решил удвоить запланированные на этот год инвестиции в энергонезависимость. Компания планирует закупить дополнительные генерирующие мощности и системы автономного энергообеспечения на сумму 438 миллионов грн. Общие инвестиции в 2022 – 2024 годах превысят 674 миллионов гривен,
– добавляют в "Vodafone Украина".
Что будет закуплено
- Объекты связи батареями нового типа.
Такие батареи гораздо лучше приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации во время частых и длительных отключений электроснабжения,
– объясняют в пресс-службе.
- Кроме того, увеличится количество генерирующего оборудования различного типа на 280 единиц.
Во время полномасштабной войны Vodafone приобрел около 500 мобильных генераторов.
- А во время отключений света работу сети обеспечивают 700 партнерских генераторов. Их количество постоянно растет.