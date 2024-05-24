Связь будет даже без света: Vodafone удваивает инвестиции в энергонезависимость

Для того чтобы продолжать работу связи без перебоев во время массовых атак врага по энергосистеме второй по величине оператор мобильной связи в Украине закупит на более 400 миллионов гривен генераторов и аккумуляторов.

Мобильная связь будет несмотря на отключение света

В пресс-службе Vodafone Украина сообщили, что компания в 2024 году увеличивает инвестиции в энергонезависимость.

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Поэтому, планируется закупка генерирующих мощностей и систем автономного энергообеспечения на 438 миллионов гривен.

По состоянию на 2024 год компания уже инвестировала в энергоустойчивость более 674 миллионов гривен.

После атак на энергетическую инфраструктуру в марте-апреле "Vodafone-Украина" решил удвоить запланированные на этот год инвестиции в энергонезависимость. Компания планирует закупить дополнительные генерирующие мощности и системы автономного энергообеспечения на сумму 438 миллионов грн. Общие инвестиции в 2022 – 2024 годах превысят 674 миллионов гривен,

– добавляют в "Vodafone Украина".

Что будет закуплено

Объекты связи батареями нового типа.

Компания уже приобрела 13,5 тысячи аккумуляторных батарей нового, литий-ферумного типа (LiFeРO4). Это для повышения надежности и увеличения времени автономного электроснабжения базовых станций. А в 2024 году планируется закупить еще 4,6 тысячи таких.

Такие батареи гораздо лучше приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации во время частых и длительных отключений электроснабжения,

– объясняют в пресс-службе.

Кроме того, увеличится количество генерирующего оборудования различного типа на 280 единиц.

Во время полномасштабной войны Vodafone приобрел около 500 мобильных генераторов.