Британская Vodafone продает свой бизнес в Венгрии компании близкого друга Орбана

Британский оператор связи Vodafone решил продать свой бизнес в Венгрии. Активы компании в стране перейдут сразу двум венгерским компаниям, одной из которых владеет близкий друг Виктора Орбана.

Речь идет о частном телеком-операторе 4iG, а также о государственной Corvinus Zrt. Стоимость сделки составила 715 миллиардов форинтов наличными, что равноценно около 1,8 миллиарда долларов США.

Читайте также Кешбек и низкие проценты: почему следует использовать сервис GEO Pay для работы с криптобиржами

Детали сделки

О продаже венгерского бизнеса британская Vodafone сообщила в понедельник, 22 августа. Отмечается, что передача активов венгерским компаниям приведет к появлению в стране второго по величине мобильного оператора связи.

Британский холдинг телекоммуникаций отметил, что согласовал необязательные условия с покупателями активов. При этом Vodafone продолжит предоставлять в Венгрии услуги Vodafone VOIS.

Правительство Венгрии имеет четкую стратегию создания государственного национального лидера в секторе информационных и коммуникационных технологий,

– подчеркнул исполнительный директор Vodafone Ник Рид.

Ожидается, что продажа активов британского оператора в Венгрии полностью завершится к концу 2022 года. Отметим, что компания-покупатель 4iG принадлежит венгерскому бизнесмену и близкому советнику премьер-министра Виктора Орбана Лоринку Месарошу.