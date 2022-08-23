Мовиться про приватного телеком-оператора 4iG, а також державну Corvinus Zrt. Зазначається, що вартість угоди склала 715 мільярдів форинтів готівкою, що рівноцінно близько 1,8 мільярда доларів США.

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Деталі угоди

Про продаж угорського бізнесу британська Vodafone повідомила у понеділок, 22 серпня. Зазначається, що передача активів угорським компаніям спричинить появу у країні другого за величиною мобільного оператора зв'язку.

Британський холдинг телекомунікацій також зазначив, що узгодив необов'язкові умови з покупцями активів. При цьому Vodafone продовжить надавати в Угорщині послуги Vodafone VOIS.

Уряд Угорщини має чітку стратегію створення державного національного лідера у секторі інформаційних та комунікаційних технологій,

– зауважив виконавчий директор Vodafone Нік Рід.

До слова, очікується, що продаж активів британського оператора в Угорщині остаточно завершиться до кінця 2022 року. Зауважимо, що компанія-покупець 4iG належить угорському бізнесмену й близькому раднику прем'єр-міністра Віктора Орбана Лорінку Месарошу.

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