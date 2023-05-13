Nestlé строит новую фабрику на Волыни: инвестирует миллионы, но до сих пор работает в России

Война с российскими оккупантами еще не завершилась, но украинская экономика постепенно делает шаги по выходу из кризиса. Большой бизнес верит в нашу победу и готов инвестировать большие средства.

Как сообщает Nestlé, компания начинает строить новое производство в Украине, о котором сообщалось еще в декабре 2022 года. Завод будет расположен в Смолыгове (Волынская область).

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В общей сложности в его строительство планируют инвестировать около 40 миллионов французских франков (более 6 миллионов долларов). Сообщается, что на такой шаг компания пошла для увеличения объемов производства вермишели в Украине.

Мы продолжаем свои долгосрочные инвестиции в Украину, которая всегда являлась важной страной для Nestlé. Здесь работает много фермерских хозяйств, поставляющих очень качественное сырье,

– заявил Марко Сеттембри, исполнительный вице-президент и СЕО Nestlé в Европе.

Кстати, новый завод строят рядом с дистрибуционным центром Nestlé, работающим здесь уже 10 лет. Начать производить продукцию на новом заводе планируют уже в первом квартале 2024 года.

Что касается трудоустройства, то фабрика изначально потребует 300 работников. Продукция будет поставляться как на украинский рынок, так и Европу. Вермишель быстрого приготовления и приправы будут основными продуктами производства.

Вместе с тем, Nestlé до сих пор сотрудничает с российскими оккупантами.