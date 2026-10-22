Украинцы вынуждены работать даже во время "красной" тревоги – опрос OLX Работа

В сентябре 2026 года воздушные тревоги в Киеве длились более 242 часов, из которых 85 часов пришлось на дневное время. Из-за угрозы обстрелов часть компаний приостанавливала работу, однако не все сотрудники покидали рабочие места и направлялись в укрытия.

Как часто воздушные тревоги прерывают работу

Несмотря на новую систему воздушной тревоги, некоторые украинцы продолжали работать даже во время "красной" тревоги (ракетная угроза). Об этом 24 Каналу известно из исследования OLX Работа.

Среди участников опроса 53% имеют стационарное место работы – например, в офисе, магазине или на производстве. Что касается 9% работников, то они работают в гибридном формате, который также предполагает периодическое физическое присутствие на рабочем месте. Для этих категорий работников вопрос поведения во время воздушных тревог особенно актуален.

Около трети респондентов (30%) отметили, что ежедневно или почти ежедневно вынуждены прерывать работу или менять место пребывания из-за воздушных тревог. Остальные ответы распределились следующим образом:

9% прерывают работу из-за тревоги несколько раз в неделю;

13% – несколько раз в месяц;

11% – реже, чем раз в месяц;

37% – почти никогда.

Как ведут себя во время "желтого" уровня тревоги

Когда объявляют "желтый" уровень, большинство респондентов не спешат покидать рабочие места и выбирают поведение в зависимости от обстоятельств. Ответы опрошенных распределились так:

35% продолжают работать; 29% действуют по-разному в зависимости от ситуации; 17% переходят в более безопасное место в здании, но не в укрытие; 7% сразу идут в укрытие; 5% направляются в укрытие, если считают угрозу серьезной; 6% действуют по решению руководителя.

Что меняется при "красном" уровне

При "красном" уровне тревоги украинцы чаще выбирают более безопасные варианты поведения. Доля тех, кто сразу укрывается, возрастает с 7% до 20%. В то же время количество тех, кто продолжает работать, сокращается с 35% до 26%. Результаты опроса показывают, что во время "красной" тревоги:

26% продолжают работать;

25% принимают решение в зависимости от ситуации;

20% переходят в более безопасное место в здании, но не в укрытие;

20% сразу уходят в укрытие;

4% идут в укрытие, если угроза кажется серьезной;

5% ориентируются на решение руководителя.

Почему сотрудники не уходят в укрытие

Причины, по которым люди остаются на рабочем месте, разные. Чаще всего респонденты объясняют это тем, что не считают нужным каждый раз направляться в укрытие. Так ответили 38% участников опроса.

Другие причины связаны как с условиями самого укрытия, так и с организацией работы:

37% считают укрытие слишком удаленным или труднодоступным; 20% отмечают, что оно неудобно или плохо оборудовано; 19% не хотят прерывать работу.

В то же время решение работника не всегда зависит только от его личного выбора. 13% опрошенных отметили, что работодатель ожидает, что работа будет продолжаться даже во время воздушной тревоги. Еще 11% не могут покинуть рабочее место из-за специфики своих задач.

Заставляют ли украинцев работать во время тревог

Иногда рабочий процесс продолжается даже тогда, когда работник хотел бы уйти в укрытие. По результатам опроса, для 17% респондентов это регулярная ситуация, еще 11% сталкивались с ней несколько раз.

В то же время примерно 53% отметили, что им не приходилось работать вопреки собственному желанию укрыться. Еще 19% не смогли определиться с ответом.

Даже при красном уровне угрозы каждый четвертый ориентируется на конкретную ситуацию. Одной только осведомленности о разнице между уровнями опасности и правилах поведения в таких ситуациях недостаточно. Необходимо, чтобы сотрудники имели возможность прервать работу и добраться до безопасного места,

– подытожили в исследовании.

Это в первую очередь зависит как от личных решений работников, так и от того, создает ли работодатель условия для их безопасности.