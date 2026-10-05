"Желтые" и "красные" тревоги ударили по ТЦ: доля простоев бьет все рекорды

Торговые центры в Украине в сентябре 2026 года столкнулись с новым антирекордом из-за воздушных тревог. Доля рабочего времени, в течение которого ТЦ были вынуждены приостанавливать работу, выросла до 30,8%, а в Киеве этот показатель за месяц подскочил почти втрое.

ТЦ теряли почти треть рабочего времени

В сентябре доля времени, в течение которого торговые центры были вынуждены приостанавливать работу, достигла 30,8%. Это новый антирекорд для отрасли, несмотря на новую систему воздушной тревоги, пишет УРТЦ.

Для сравнения:

в сентябре 2025 года этот показатель составлял 14,1%;

в августе 2026 года – 22%;

в сентябре 2026 года – уже 30,8%.

За месяц также выросли все основные показатели, которые отслеживает УРТЦ:

Общее количество воздушных тревог; количество тревог в рабочее время торговых центров; Общая продолжительность тревог; Продолжительность тревог именно в рабочие часы ТЦ.

Где больше всего тревог во время работы ТЦ

Наиболее сложная ситуация сохраняется в регионах, где воздушные тревоги чаще всего приходятся именно на период работы торговых центров – с 10:00 до 21:00. Пятерка регионов с самыми высокими показателями в сентябре выглядела следующим образом:

Донецкая область – 92,2%;

Запорожская область – 76,1%;

Сумская область – 73,4%;

Черниговская область – 69,1%;

Харьковская область – 58%.

В среднем в этой пятерке доля тревог во время работы ТЦ за месяц выросла примерно на 7%. При этом наибольшие изменения произошли не только в прифронтовых регионах.

Существенное ухудшение ситуации зафиксировали, в частности, в Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях. Там доля тревог в рабочее время ТЦ выросла в несколько раз и уже находится на высоком уровне. Особенно заметна динамика в столице. В Киеве этот показатель за месяц вырос с 11,6% до 32,7%.

"Желтые" и "красные" тревоги: изменилась ли ситуация

С 8 сентября 2026 года в Украине начали дифференцировать воздушные тревоги в зависимости от уровня угрозы. Речь идет о желтом и красном уровнях. По данным УРТЦ, в сентябре:

60,9 % от общей продолжительности идентифицированных тревог пришлось на желтый уровень; 39,1% – на красный.

При определенных условиях торговым центрам, находящимся на желтом уровне опасности, разрешено продолжать работу. Однако для бизнеса это не означает, что проблема исчезла.

Большие международные сети в большинстве случаев приостанавливают работу своих магазинов при любом уровне воздушной угрозы. Поэтому даже желтые тревоги продолжают влиять на работу торговых центров.

Сколько времени ТЦ уже потеряли из-за тревог

Если смотреть на весь период полномасштабной войны, вынужденные простои накапливаются. В среднем по Украине торговые центры из-за воздушных тревог потеряли:

176,5 рабочих дней – с начала полномасштабного вторжения;

9,6 рабочих дней – только в сентябре 2026 года.

Таким образом, дифференциация тревог по уровням не устранила проблему для торговой отрасли.