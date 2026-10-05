"Желтые" и "красные" тревоги ударили по ТЦ: доля простоев бьет все рекорды
Торговые центры в Украине в сентябре 2026 года столкнулись с новым антирекордом из-за воздушных тревог. Доля рабочего времени, в течение которого ТЦ были вынуждены приостанавливать работу, выросла до 30,8%, а в Киеве этот показатель за месяц подскочил почти втрое.
ТЦ теряли почти треть рабочего времени
В сентябре доля времени, в течение которого торговые центры были вынуждены приостанавливать работу, достигла 30,8%. Это новый антирекорд для отрасли, несмотря на новую систему воздушной тревоги, пишет УРТЦ.
Для сравнения:
- в сентябре 2025 года этот показатель составлял 14,1%;
- в августе 2026 года – 22%;
- в сентябре 2026 года – уже 30,8%.
За месяц также выросли все основные показатели, которые отслеживает УРТЦ:
- Общее количество воздушных тревог;
- количество тревог в рабочее время торговых центров;
- Общая продолжительность тревог;
- Продолжительность тревог именно в рабочие часы ТЦ.
Где больше всего тревог во время работы ТЦ
Наиболее сложная ситуация сохраняется в регионах, где воздушные тревоги чаще всего приходятся именно на период работы торговых центров – с 10:00 до 21:00. Пятерка регионов с самыми высокими показателями в сентябре выглядела следующим образом:
- Донецкая область – 92,2%;
- Запорожская область – 76,1%;
- Сумская область – 73,4%;
- Черниговская область – 69,1%;
- Харьковская область – 58%.
В среднем в этой пятерке доля тревог во время работы ТЦ за месяц выросла примерно на 7%. При этом наибольшие изменения произошли не только в прифронтовых регионах.
Существенное ухудшение ситуации зафиксировали, в частности, в Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях. Там доля тревог в рабочее время ТЦ выросла в несколько раз и уже находится на высоком уровне. Особенно заметна динамика в столице. В Киеве этот показатель за месяц вырос с 11,6% до 32,7%.
"Желтые" и "красные" тревоги: изменилась ли ситуация
С 8 сентября 2026 года в Украине начали дифференцировать воздушные тревоги в зависимости от уровня угрозы. Речь идет о желтом и красном уровнях. По данным УРТЦ, в сентябре:
- 60,9 % от общей продолжительности идентифицированных тревог пришлось на желтый уровень;
- 39,1% – на красный.
При определенных условиях торговым центрам, находящимся на желтом уровне опасности, разрешено продолжать работу. Однако для бизнеса это не означает, что проблема исчезла.
Большие международные сети в большинстве случаев приостанавливают работу своих магазинов при любом уровне воздушной угрозы. Поэтому даже желтые тревоги продолжают влиять на работу торговых центров.
Сколько времени ТЦ уже потеряли из-за тревог
Если смотреть на весь период полномасштабной войны, вынужденные простои накапливаются. В среднем по Украине торговые центры из-за воздушных тревог потеряли:
- 176,5 рабочих дней – с начала полномасштабного вторжения;
- 9,6 рабочих дней – только в сентябре 2026 года.
Таким образом, дифференциация тревог по уровням не устранила проблему для торговой отрасли.