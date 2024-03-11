Израиль - это самый успешный пример: о планах восстановления авиационных перевозок

Сейчас между страной и европейскими и американскими чиновниками ведутся переговоры об открытии нашего авиапространства. Упоминания об этом и раньше были в нашем медиапространстве.

Откроют ли авиапространство Украины

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал в одном своем интервью, что сейчас невозможно осуществлять авиаперелеты в Украине без согласия европейских и американских регуляторов.

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Александр Кубраков Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль – это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим консультациях с администрацией гражданской авиации Израиля. Кстати, в большинстве ее возглавляют в прошлом военные люди.

Сейчас украинская сторона будет передавать официально наше видение регуляторам и вступать в официальные переговоры. Сценарии есть разные, поэтому важно услышать первый официальный отклик.

Также он сообщил, что есть много европейских компаний, которые заинтересованы зайти на украинский рынок. В частности это Ryanair, которые заявляли, что хотят весь рынок сразу после открытия авиапространства.

До войны мы сделали первые шаги, но не успели это запустить. Я думаю, что это тема отдельного серьезного разговора. Сейчас это точно не является приоритетом. После войны, я думаю, к этому вопросу нужно будет вернуться,

– сказал Кубраков о создании украинского авиационного национального оператора.

Кубраков добавил, что сейчас ведутся переговоры с тремя отечественными авиакомпаниями, которые выразили готовность и желание работать в Украине.