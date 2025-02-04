Что делать, если заплатили больше налогов, чем нужно: инструкция возврата остатка

Налогоплательщики в Украине могут подать заявление на возврат ошибочно или излишне уплаченных налоговых обязательств и пени через Электронный кабинет.

Инструкция подачи заявления

Как это сделать объяснит 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины (ГНС).

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Чтобы вернуть средства, необходимо выполнить следующие шаги:

Войти в Электронный кабинет ГНС через официальный портал налоговой. Пройти электронную идентификацию с помощью: квалифицированной электронной подписи (КЭП); id.gov.ua (MobileID, BankID); Дія.Підпис; "Облачного" КЭП. Перейти в раздел "Введение отчетности", где можно создать и подать заявление о возврате средств в территориальный орган ГНС. Выбрать необходимую форму (J/F 1302002) и заполнить все обязательные поля. Система автоматически подтягивает регистрационные данные плательщика. Прикрепить платежные документы (при необходимости): во вкладке "Додатки" выбрать опцию "Додати документ довільного формату" (F/J 1360102); заполнить соответствующие поля, указав дату платежа и реквизиты документа.

Где подать заявление

Документ необходимо подать в территориальный орган ГНС по месту учета соответствующей суммы. И, если возникают вопросы, ГНС предоставляет разъяснения через Контакт-центр по номеру 0 800 501 007.

Подача заявления онлайн – это удобный способ вернуть свои средства без лишних визитов в налоговую.