4 февраля, 18:42
Что делать, если заплатили больше налогов, чем нужно: инструкция возврата остатка
Налогоплательщики в Украине могут подать заявление на возврат ошибочно или излишне уплаченных налоговых обязательств и пени через Электронный кабинет.
Инструкция подачи заявления
Как это сделать объяснит 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины (ГНС).
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Чтобы вернуть средства, необходимо выполнить следующие шаги:
- Войти в Электронный кабинет ГНС через официальный портал налоговой.
- Пройти электронную идентификацию с помощью: квалифицированной электронной подписи (КЭП); id.gov.ua (MobileID, BankID); Дія.Підпис; "Облачного" КЭП.
- Перейти в раздел "Введение отчетности", где можно создать и подать заявление о возврате средств в территориальный орган ГНС.
- Выбрать необходимую форму (J/F 1302002) и заполнить все обязательные поля. Система автоматически подтягивает регистрационные данные плательщика.
- Прикрепить платежные документы (при необходимости): во вкладке "Додатки" выбрать опцию "Додати документ довільного формату" (F/J 1360102); заполнить соответствующие поля, указав дату платежа и реквизиты документа.
Где подать заявление
Документ необходимо подать в территориальный орган ГНС по месту учета соответствующей суммы. И, если возникают вопросы, ГНС предоставляет разъяснения через Контакт-центр по номеру 0 800 501 007.
Подача заявления онлайн – это удобный способ вернуть свои средства без лишних визитов в налоговую.