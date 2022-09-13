Уровень безработицы в Великобритании упал до самого низкого показателя за последние почти 50 лет

Показатель безработицы в Великобритании упал до самого низкого уровня за последние 48 лет. Летом 2022 года он составил 3,6%, что в последний раз фиксировалось еще в 1974 году.

Ранее британские экономисты ожидали, что показатель удержится в пределах 3,8%. Однако резкое падение уровня безработицы эксперты связывают со значительным сокращением численности рабочей силы, а не улучшением экономической ситуации в стране.

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Снижение уровня безработицы в Великобритании не является положительным показателем

По данным британского Национального управления статистики, уровень безработицы в стране снизился до 3,6% в течение мая – июля этого года. Однако падение показателя не было признаком улучшения экономической ситуации Великобритании, которая находится на грани рецессии.

Согласно подсчетам ведомства, количество занятых в стране возросло на 40 тысяч человек, что составляет менее трети прогнозируемого показателя.

Мы наблюдаем признаки того, что рынок труда теряет свою динамику,

– подчеркнул экономист британского сервиса Indeed Джек Кеннеди.

В то же время уровень экономической неактивности в Великобритании, измеряющий долю населения, что не работает и не пребывает в поиске работы, в течение второго квартала увеличился на 0,4 пункта – до 21,7%.

При этом заработная плата выросла больше, чем ожидалось, что указывает на нехватку кандидатов на работу. Однако ее уровень все еще сильно отстает от уровня инфляции. Так, по данным Financial Times, рост цен на продукты в Великобритании уже достиг рекордных 12,4%.

К слову, экономист ING Джеймс Смит подчеркнул, что резкий рост стоимости энергоносителей в дальнейшем может вынудить британские компании прибегать к более масштабным сокращениям персонала.