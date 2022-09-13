Раніше британські економісти очікували, що показник втримається у межах 3,8%. Проте різке падіння рівня безробіття експерти пов'язують зі значним скороченням чисельності робочої сили, а не покращенням економічної ситуації у країні.

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Зниження рівня безробіття у Великій Британії не є позитивним показником

За даними британського Національного управління статистики, рівень безробіття у країні знизився до 3,6% протягом травня – липня цього року. Проте падіння показника не було ознакою покращення економічної ситуації Великої Британії, яка перебуває на межі рецесії.

За підрахунками відомства, кількість зайнятих у країні зросла на 40 тисяч осіб, що становить менше ніж третину від прогнозованого показника.

Наразі ми спостерігаємо ознаки того, що ринок праці втрачає свою динаміку,

– підкреслив економіст британського сервісу Indeed Джек Кеннеді.

Водночас рівень економічної неактивності у Великій Британії, що вимірює частку населення, яке не працює та не перебуває у пошуку роботи, протягом другого кварталу збільшився на 0,4 пункта – до 21,7%.

При цьому, заробітна плата зросла більше, ніж очікувалось, що вказує на брак кандидатів на роботу. Проте її рівень все ще сильно відстає від рівня інфляції. Так, за даними Financial Times, зростання цін на продукти у Великій Британії вже досягло рекордних 12,4%.

До слова, економіст ING Джеймс Сміт підкреслив, що різке зростання вартості енергоносіїв надалі може змусити британські компанії вдаватись до більш масштабних скорочень персоналу.