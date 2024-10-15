АРМА продало последние часы Медведчука: цена упала вдвое из-за изношенности аксессуара
Источник:Prozorro.Продажи
Имущество предателя Виктора Пинчука ушло с молотка. Его коллекция часов теперь принадлежит другим людям.
Последний лот из коллекции
"С молотка" ушли последние часы из коллекции предателя и кума Путина Виктора Медведчука. Это было творение бренда Dolce & Gabbana, сообщает Liga.net.
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Из-за того, что часы имели следы использования, их продавали по "голландской" схеме, то есть с возможностью снижения цены. Поэтому, за них заплатили 285 тысяч гривен при стартовой стоимости 461,23 тысячи.
За сколько удалось продать всю коллекцию
АРМА оценило коллекцию из 20 часов Медведчука в 1,8 миллиона гривен. Уже первые 8 принесли на аукционе 3,6 миллиона.
Вторую часть часов удалось продать за 3,3 миллиона гривен. Самой дорогой в коллекции была жемчужина Patek Philippe за 1,27 миллиона гривен.