АРМА продало последние часы Медведчука: цена упала вдвое из-за изношенности аксессуара

Имущество предателя Виктора Пинчука ушло с молотка. Его коллекция часов теперь принадлежит другим людям.

Последний лот из коллекции

"С молотка" ушли последние часы из коллекции предателя и кума Путина Виктора Медведчука. Это было творение бренда Dolce & Gabbana, сообщает Liga.net.

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Из-за того, что часы имели следы использования, их продавали по "голландской" схеме, то есть с возможностью снижения цены. Поэтому, за них заплатили 285 тысяч гривен при стартовой стоимости 461,23 тысячи.

За сколько удалось продать всю коллекцию

АРМА оценило коллекцию из 20 часов Медведчука в 1,8 миллиона гривен. Уже первые 8 принесли на аукционе 3,6 миллиона.

Вторую часть часов удалось продать за 3,3 миллиона гривен. Самой дорогой в коллекции была жемчужина Patek Philippe за 1,27 миллиона гривен.