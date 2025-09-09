Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Миллиардные потери бюджета и всплеск контрабанды: бизнес призывает отложить еАкциз
9 сентября, 12:40
4

Миллиардные потери бюджета и всплеск контрабанды: бизнес призывает отложить еАкциз

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Европейская Бизнес Ассоциация призывает отложить введение еАкциза на 10 месяцев из-за неподготовленности системы и рисков для бизнеса.

  • Неподготовленность инфраструктуры еАкциза может привести к сбоям в работе компаний, потерь бюджета и росту незаконной торговли.

     

Электронная система оборота алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет должна полноценно заработать с 1 января 2026 года. Однако компании, которые входят в Европейскую Бизнес Ассоциацию (ЕБА), настойчиво призывают Раду и правительство отложить введение еАкциза хотя бы на 10 месяцев.

Почему бизнес против введения еАкциза?

Компании указывают, что функционал еАкциза налажен лишь частично и очень далек от готовности для эксплуатации, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕБА.

Смотрите также Алкогольные изделия и ВВП: сколько приносит украинская водка экономике государства

Дело в том, что тестирование системы полноценно должны были начать еще в марте этого года. Однако принять все необходимые для ее работы подзаконные акты до сих пор не успели.

  • По словам представителей ассоциации, программное обеспечение для еАкциза разрабатывают со значительным опозданием. Поэтому тестирование системы фактически сократится с 10 только до 2 месяцев.
  • Начать полноценный тест системы, по графику Минцифры, смогут только с ноября. Офлайн-приложение, который необходим для ее функционирования, вообще будет готов только в январе 2026 года.

В ассоциации отмечают, что честный бизнес поддерживает инициативу власти о введении электронной акцизной марки, которая должна противодействовать теневому рынку и усилить контроль за уплатой акцизного налога. Но требует достаточно времени, чтобы подготовиться к новой модели отслеживания подакцизных товаров.

Сейчас инфраструктура для внедрения еАкциза находится на неудовлетворительной стадии, а запуск без надлежащей подготовки может привести к масштабным сбоям в работе компаний, сокращению поступлений в государственный бюджет и дестабилизации рынка, 
– предупреждает бизнес.

Если компании не смогут протестировать должным образом систему, это грозит серьезными последствиями:

  • временной или полной остановкой деятельности легального бизнеса с 1 января 2026 года;
  • значительными потерями для государственного бюджета из-за недополучения поступлений от акцизного налога;
  • взрывным ростом теневого оборота алкогольных напитков и табачных изделий;
  • исчезновением импортного и украинского алкоголя и табака с полок магазинов вследствие перебоев в поставках и т.д.

Поэтому компании призывают власти до 1 октября 2025 года принять изменения в законодательство и отсрочить введение еАкциза на 10 месяцев, а в это время продолжить тестовый режим работы системы.

Что известно о системе еАкциз?

еАкциз – это электронная система учета оборота подакцизных товаров (алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет), которая должна заменить традиционные бумажные марки акцизного налога на цифровые. 
Главная цель проекта – обеспечить полную прослеживаемость продукции от производителя или импортера до конечного потребителя, чтобы минимизировать теневой рынок, предотвратить оборот контрафактной продукции и увеличить поступления в государственный бюджет.

Как будет работать система еАкциз?

  • По словам Минфира, внедрение еАкциза значительно усложнит попадание товаров с фальшивыми марками на полки магазинов. Благодаря системе покупатель сможет отсканировать код товара через приложение "Дія" и сразу убедиться, являются ли алкоголь или табачные изделия подлинными или это подделка.

  • В конце июля состоялось заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где представители бизнеса, правительства и парламента обсудили готовность к запуску еАкциза. Еще тогда бизнес настаивал на необходимости отсрочки внедрения системы из-за ее неготовности.  