Миллиардные потери бюджета и всплеск контрабанды: бизнес призывает отложить еАкциз
- Европейская Бизнес Ассоциация призывает отложить введение еАкциза на 10 месяцев из-за неподготовленности системы и рисков для бизнеса.
Неподготовленность инфраструктуры еАкциза может привести к сбоям в работе компаний, потерь бюджета и росту незаконной торговли.
Электронная система оборота алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет должна полноценно заработать с 1 января 2026 года. Однако компании, которые входят в Европейскую Бизнес Ассоциацию (ЕБА), настойчиво призывают Раду и правительство отложить введение еАкциза хотя бы на 10 месяцев.
Почему бизнес против введения еАкциза?
Компании указывают, что функционал еАкциза налажен лишь частично и очень далек от готовности для эксплуатации, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕБА.
Дело в том, что тестирование системы полноценно должны были начать еще в марте этого года. Однако принять все необходимые для ее работы подзаконные акты до сих пор не успели.
- По словам представителей ассоциации, программное обеспечение для еАкциза разрабатывают со значительным опозданием. Поэтому тестирование системы фактически сократится с 10 только до 2 месяцев.
- Начать полноценный тест системы, по графику Минцифры, смогут только с ноября. Офлайн-приложение, который необходим для ее функционирования, вообще будет готов только в январе 2026 года.
В ассоциации отмечают, что честный бизнес поддерживает инициативу власти о введении электронной акцизной марки, которая должна противодействовать теневому рынку и усилить контроль за уплатой акцизного налога. Но требует достаточно времени, чтобы подготовиться к новой модели отслеживания подакцизных товаров.
Сейчас инфраструктура для внедрения еАкциза находится на неудовлетворительной стадии, а запуск без надлежащей подготовки может привести к масштабным сбоям в работе компаний, сокращению поступлений в государственный бюджет и дестабилизации рынка,
– предупреждает бизнес.
Если компании не смогут протестировать должным образом систему, это грозит серьезными последствиями:
- временной или полной остановкой деятельности легального бизнеса с 1 января 2026 года;
- значительными потерями для государственного бюджета из-за недополучения поступлений от акцизного налога;
- взрывным ростом теневого оборота алкогольных напитков и табачных изделий;
- исчезновением импортного и украинского алкоголя и табака с полок магазинов вследствие перебоев в поставках и т.д.
Поэтому компании призывают власти до 1 октября 2025 года принять изменения в законодательство и отсрочить введение еАкциза на 10 месяцев, а в это время продолжить тестовый режим работы системы.
Что известно о системе еАкциз?
еАкциз – это электронная система учета оборота подакцизных товаров (алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет), которая должна заменить традиционные бумажные марки акцизного налога на цифровые.
Главная цель проекта – обеспечить полную прослеживаемость продукции от производителя или импортера до конечного потребителя, чтобы минимизировать теневой рынок, предотвратить оборот контрафактной продукции и увеличить поступления в государственный бюджет.
Как будет работать система еАкциз?
По словам Минфира, внедрение еАкциза значительно усложнит попадание товаров с фальшивыми марками на полки магазинов. Благодаря системе покупатель сможет отсканировать код товара через приложение "Дія" и сразу убедиться, являются ли алкоголь или табачные изделия подлинными или это подделка.
В конце июля состоялось заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где представители бизнеса, правительства и парламента обсудили готовность к запуску еАкциза. Еще тогда бизнес настаивал на необходимости отсрочки внедрения системы из-за ее неготовности.