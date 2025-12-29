Меньше молодежи – выше зарплаты: как выезд украинцев 18 – 22 лет меняет рынок труда и усиливает кадровый кризис

Украинский рынок труда уже несколько лет работает в условиях системной нехватки кадров. На это повлияла как война, так и миграция населения. Поэтому сейчас бизнес вынужден менять подходы к найму и удержанию кадров.

Острее всего эти проблемы испытывают отрасли, которые традиционно полагаются на молодых специалистов или стартовые позиции. На этом фоне дополнительным фактором для работодателей стало решение, которое позволяет мужчинам в возрасте 18 – 22 лет выезжать за границу во время военного положения.

В то же время одни эксперты отмечают, что это решение не имеет критического влияния на общие показатели занятости, но бизнес все же начал фиксировать изменения в поведении молодых работников.

24 Канал узнал, какие ключевые проблемы имеет рынок труда сейчас, как разрешение на выезд мужчин 18 – 22 года влияет на решение работодателей в Украине и каких изменений ожидать в 2026 году

Чего ожидать рынку труда в 2026 году?

Как рассказала для 24 Канала Мария Абдуллина, в 2026 году ситуация на рынке труда, вероятно, будет оставаться напряженной из-за усиления демографического и кадрового кризиса.

По результатам исследований, еще в сентябре 2025 года 40% работодателей ожидали осложнения кадровой ситуации.

Мария Абдуллина Руководитель категории OLX Работа, председатель HR-комитета Европейской бизнес-ассоциации Среди крупных предприятий численностью более 250 работников таких ожиданий было более – 60%. Влияние разрешения на выезд мужчин в возрасте 18 – 22 лет почувствовали 41% работодателей, больше всего – представители крупного бизнеса (59%).

Как заявляет Мария, среди причин этого влияния – увольнения молодых работников и осложнения поиска новых кандидатов.

В перспективе это может усилить конкуренцию за специалистов, которые уже работают и стимулировать компании повышать оплату труда, прежде всего для критически важных специальностей,

– добавляет она.

Сейчас бизнес активнее адаптирует кадровую политику, привлекая женщин, внутренне перемещенных лиц, кандидатов постарше и ветеранов.

Также в Ассоциации работодателей на запрос 24 Канала заявляют, что в 2026 году работодатели столкнутся с рядом серьезных рисков на рынке труда.

Речь идет о высокой текучести молодых работников, дополнительные расходы на обучение и адаптацию персонала, рост конкуренции за кадры, региональные дисбалансы и увеличение фонда оплаты труда. Многие компании уже имеют или разрабатывают так называемый "план Б" для удержания работников,

– добавляют в ассоциации.

В частности, работодатели договариваются с людьми старшего возраста о продолжении работы после достижения пенсионного возраста или целенаправленно нанимают старших специалистов. Таким образом, война фактически разрушила эйджизм на рынке труда, то есть дискриминацию по возрасту.

В то же время распространяется практика привлечения женщин к специальностям, которые ранее считались "мужскими", хотя успех таких изменений различается в зависимости от отрасли.

Как повлияло разрешение на выезд мужчинам 18 – 22 года?

Зато в ассоциации заявляют, что несмотря на оценки отдельных экспертов и Национального банка Украины о незначительном влиянии выезда мужчин в возрасте 18 – 22 года на общие показатели занятости, бизнес уже чувствует практические последствия этих решений.

Поэтому на рынке труда сформировался новый тренд: работодатели с осторожностью нанимают ребят до 22 лет. Ранее именно на эту возрастную группу полагались как на перспективных стартовых работников – в них инвестировали, обучали и рассматривали как долгосрочных кадров.

После принятия решения, которое позволяет выезд за границу, ситуация изменилась. Бизнес не может в полной мере рассчитывать на молодых мужчин до 25 лет, поскольку сохраняется риск внезапного увольнения и выезда из страны, что затрудняет кадровое планирование,

– объясняют проблему в ассоциации.

Также стоит обратить внимание, что данные о количестве украинских юношей все чаще озвучивают организации в Германии, хотя Украина не имеет с этой страной общей границы. Это свидетельствует о том, что молодежь, которая выезжает через Польшу, Молдову или Словакию, преимущественно направляется дальше вглубь Евросоюза.

Наибольшие риски, по оценкам работодателей, возникают в сферах, которые традиционно зависят от молодых кадров или имеют высокую текучесть персонала.

Речь идет, частности, об ИТ на стартовых позициях, логистику, производство, сферу обслуживания и торговлю.

В этих отраслях компании все чаще сталкиваются с увольнениями среди молодежи и сложностями с поиском новых работников.

В то же время в ассоциации отмечают, что окончательные масштабы влияния оттока молодежи на рынок труда можно будет оценить только после обнародования официальной статистики, которой пока нет.

Для иностранных инвесторов разрешение на выезд вряд ли станет решающим фактором, однако ключевыми для них остаются предсказуемость, стабильность и доступность квалифицированных кадров. И в этом контексте отток молодежи и рост дефицита кандидатов на стартовые должности в отдельных отраслях может иметь ощутимое влияние.

Куда чаще всего трудоустраивается молодежь в Украине?

Мария Абдуллина рассказывает, что молодежь, что остается, чаще всего ищет стартовые и рабочие позиции.

Поэтому категория "Начало карьеры/Студенты" является наиболее востребованной по количеству вакансий и пользуется высоким спросом среди соискателей. А самые популярные вакансии: упаковщик, разнорабочий, оператор чата и менеджер интернет-магазина.

В то же время сейчас сложно определить, сколько молодежи осталось. Но известно, что более 22 миллионов уникальных пользователей ежемесячно посещают платформу OLX, это дает определенное представление о количестве активного населения,

– отмечает эксперт.

Исследования платформы по миграционным планам свидетельствуют:

45% мужчин до 22 лет не планируют выезжать за границу,

31% респондентов – еще не определились или не предоставили прямого ответа даже анонимно,

23% опрошенных рассматривают переезд, половина из которых из соображений безопасности,

А среди молодежи, которая выехала, 26% ищут обучение или работу за рубежом.

Интересно, что решающими факторами, влияющих на выбор работы в Украине, является высокая зарплата (80% опрошенных), гибкий график (44%) и официальное трудоустройство (40%). Эти факторы можно считать движущими в работе с молодежью.

Ожидаются ли зарплатные изменения в 2026 году?

В Ассоциации работодателей ожидают, что в 2026 году давление на зарплаты будет расти. Причина – не только выезд молодежи в возрасте 18 – 22 года, а общий дефицит работников из-за войны и миграции.

По оценкам, три из четырех компаний планируют повышать зарплаты, чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов,

– объясняют в ассоциации.

В то же время на рынке больше всего не хватает рабочих, технических специалистов и узкопрофильных кадров. Поэтому кандидаты могут рассчитывать на более высокие зарплаты, особенно в начале карьеры.

Но рост расходов на оплату труда может привести к удорожанию товаров и услуг. Несмотря на это, спрос на ряд профессий остается высоким.

Обратите внимание! Наиболее востребованы сейчас инженеры-строители, архитекторы, прорабы, сварщики, каменщики и электрики. Также растет потребность в специалистах по искусственному интеллекту и кибербезопасности, врачах и медперсонале, а отдельно – в военных специалистах, в частности операторах дронов.

Как сообщила Европейская бизнес-ассоциация (EBA), 94% опрошенных компании поставили себе цель увеличить уровень заработной платы в 2026 году.

Среди этих компаний:

28% компаний планируют рост на 11 – 15%,

23% компаний – на 5 – 10%,

а 10% компаний – на 16 – 20%,

зато 6% компаний вообще не планируют повышать заработные платы в 2026 году.

Если сравнить повышение зарплат в 2025 году, то 96% компаний сообщили, что повысили заработные платы, основном на 11 – 20% или до 10%.

Также ожидается увеличение бюджетов на обучение и развитие персонала, выход на новые рынки и поиск партнеров, смена руководства/открытие новых региональных представительств, сокращение расходов на обучение или закрытие представительств.

Зато большинство компаний также не планируют внедрять 4-дневную рабочую неделю.

Какие отрасли больше всего пострадали из-за нехватки кадров?

По словам Абдуллиной, наибольший дефицит кадров зафиксирован среди "синих воротничков", то есть рабочих специальностей – 63% работодателей заявили о нехватке кадров. А что касается других отраслей, то высокий спрос на специалистов по розничной логистике, логистики и производства.

Ожидается, что такая ситуация будет сохраняться и в 2026 году, поскольку дефицит в рабочих профессиях в Украине наблюдается уже сегодня,

– добавляет она.

Зато компании пытаются в ответ активнее применять компенсаторные меры, в частности предлагают жилье или бронирование при трудоустройстве.

Например, на платформе OLX Работа фиксируется более 12 тысяч вакансий, которые предоставляют жилье. Они получают почти втрое больше отзывов.

Зато вакансии с бронированием – 4 227, которые вдвое чаще привлекают внимание кандидатов.

В Ассоциации работодателей отмечают, что обостряется дефицит квалифицированных специалистов, работников "с инструментом".

Ожидается рост дефицита кадров в сельском хозяйстве и переработке агропродукции. Растет дефицит молодежи, особенно со знанием английского,

– добавляют там.

Зато в исследовании EBA, среди различных отраслей на рынок труда дефицитный кадровый голод в 2025 году испытывали почти все, как и в 2024 году.

В этом году среди опрошенных 74% заявили, что проблема является значительной, а 21% добавили, что испытывают частичный дефицит. Зато только 5% не испытывают недостаток кадров. В 2024 году процент тех, кто испытывал значительный дефицит, был на уровне 71%.

Обратите внимание! К основным тенденциям среди компаний, кроме дефицита рабочей силы, наблюдают еще и завышенные ожидания уровня заработных плат со стороны кандидатов, влияние мобилизации, трудности с бронированием работников и текучесть кадров.

К специальностям, которые сложнее всего закрывать, входят рабочие и технические, в частности из-за оттока кадров и низкой мотивации работать из офиса и тому подобное.

Кроме того, к специальностям, которые имеют проблемы, входят еще и узкопрофильные, где требуется знание английского, а также менеджеров по продажам и руководителей среднего звена, ведь такая работа требует постоянно присутствия.

Интересно, что менее половины опрошенных компаний – то есть 46% – отметили, что закон о разрешении выезда молодых специалистов в возрасте 18 – 22 лет имеет определенное или даже значительное влияние на деятельность.

Зато почти такой же процент, а это 42%, вообще не почувствовали влияния, а 12% – пока не имеют данных для оценки.

