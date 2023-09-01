"Новая почта" увеличила чистую прибыль в 5 раз

Компания "Новая почта" отчиталась об очередных успехах. Ей удалось не только подчинить новые страны, но и существенно нарастить свои доходы.

Финансовые показатели "Новой почты" в первом полугодии 2023 просто поражают. Компании удалось не просто расти, а двигаться вперед большими шагами.

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Сколько заработала "Новая почта"

В первые 6 месяцев 2023 года доходы "Новой почты" составили 2,4 миллиарда гривен. Это в 5 раз больше аналогичного прошлогоднего показателя – 483,9 миллиона гривен.

В общей сложности выручка компании в определенный период составила 16,74 миллиарда гривен. По сравнению с показателем прошлого года цифры увеличились на 83,9%.

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Анализ отчетности за первое полугодие 2023 года свидетельствует о высоком уровне покрытия обязательств собственным капиталом, очень высокой доле в структуре собственного капитала нераспределенной прибыли, увеличении объемов бизнеса, весомых финансовых результатах, а также о высоком уровне покрытия обязательств общества его доходами,

– отмечает рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг".

Собственный капитал "Новой почты" теперь составляет 8,9 миллиарда гривен. Кредитные обязательства находятся на уровне 10,38 миллиарда гривен.

"Новая почта", основанная в 2001 году, сейчас насчитывает более 10 000 отделений и 14 000 почтоматов в Украине. Активы компании оцениваются в 19 миллиардов гривен.