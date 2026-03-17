Вымогали взятки за "спокойствие": чиновники СБУ получили подозрение за давление на бизнес

В Украине разоблачили громкую схему давления на бизнес, в которой фигурируют высокопоставленные чиновники СБУ. По данным следствия, предпринимателям фактически выставляли "ценник" за спокойную работу – речь шла о сотнях тысяч долларов.

Что известно о подозрении должностным лицам СБУ?

Под подозрение попали заместитель руководителя СБУ в Киеве и области, заместитель начальника управления СБУ в Ровенской области, а также посредник, сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

По версии правоохранителей, один из фигурантов использовал уголовное производство как инструмент давления:

Бизнесу предлагали "решить вопрос" – закрыть дело, изменить его квалификацию или просто не мешать работать дальше. Коммуникацию с предпринимателями вел гражданский посредник: именно через него согласовывали суммы и передавали наличные.

Во время встреч на Ровенщине предпринимателям, вероятно, озвучили "тариф" – 600 тысяч долларов за спокойную работу. В пакет входило закрытие уголовного дела и гарантия отсутствия проблем в будущем.

Деньги передавали частями:

в начале марта в Киеве бизнес передал первые 50 тысяч долларов – как подтверждение намерений;

уже через десять дней в ресторане под Киевом отдали еще 250 тысяч долларов.

По версии следствия, после первого платежа предпринимателям даже предоставили своеобразный "план действий", как решить их ситуацию.

Отдельно следствие зафиксировало еще один случай: чиновник из Ривненской области через того же посредника получил более 22 тысяч долларов за "разрешение" на беспрепятственную добычу янтаря.

Всего задокументировано более 322 тысяч долларов взяток. Теперь подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

