Россия вновь нанесла удар по терминалу "Новой почты" в Днепре: что будет с доставкой посылок

В результате очередного российского удара по гражданской инфраструктуре утром был поврежден сортировочный терминал компании "Новая почта" в Днепре. Стало известно, что там находились посылки украинцев.

Что известно об ударе по терминалу "Новой почты"

Терминал "Новой почты" ДАО был разрушен, сообщили в компании.

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После попадания на территории терминала вспыхнул пожар, однако его удалось быстро потушить. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

В настоящее время на месте продолжаются работы экстренных служб. После их завершения компания сможет оценить масштабы повреждений и определить, какой именно груз пострадал во время атаки.

В "Новой почте" подчеркнули, что, несмотря на разрушения, работа компании не останавливается. Для обеспечения бесперебойной доставки уже запущены резервные логистические маршруты.

Несмотря ни на что, "Новая почта" продолжает работать. Мы уже задействовали резервные логистические схемы. Доставка отправлений осуществляется по графику. Актуальную информацию об отправлениях можно получить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты",

– сообщают в компании.

Когда произошел предыдущий обстрел "Новой почты"

5 июля российские войска обстреляли северную часть Чернигова, в частности гражданскую инфраструктуру. Под ударом оказался объект компании "Новая почта". Обстрел произошел около 16:20.

К счастью, обошлось без погибших и раненых. В настоящее время устанавливаются последствия попадания и нанесенный ущерб. При этом "Новая почта" задействовала резервные логистические схемы. Таким образом, доставка отправлений осуществляется по графику.

Также в четверг, 2 июля, российские войска провели атаку на Запорожье, нанеся удар по логистической инфраструктуре "Новой почты". По данным главы ОГА Ивана Федорова, попадание пришлось на терминал компании. Над районом после атаки поднялся густой дым, а повреждения подтвердили в областной администрации.

Что известно о массированной атаке 6 июля

6 июля Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Большинство вражеских ракет и дронов летели на Киев. В течение ночи россияне запустили 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БПЛА различных типов. Об этом сообщили Воздушные силы.

По данным военных, для атаки враг использовал:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс";

23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

33 крылатые ракеты Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр";

351 ударный БПЛА различных типов.

По состоянию на 08:30 силам ПВО удалось уничтожить 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников различных типов.