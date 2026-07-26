Единственный в городе: в Кривом Роге россияне атаковали "Эпицентр" – там сильный пожар

В Кривом Роге россияне утром 26 июля атаковали ТЦ "Эпицентр". В результате удара на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают глава Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Какие последствия вражеской атаки на "Эпицентр" в Кривом Роге?

В Кривом Роге около 07:31 раздался взрыв. Тревогу в городе объявляли из-за движения реактивных вражеских беспилотников в направлении города.

Александр Вилкул написал, что в Кривом Роге с утра был атакован крупный торговый центр. К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели уже локализовали пожар. Идет тушение. Горводоканал и другие коммунальные предприятия обеспечивают бесперебойный подвоз воды,

– отметил председатель Совета обороны города.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтвердил, что российский ударный БпЛА попал в гипермаркет "Эпицентр" в Кривом Роге. На месте возник масштабный пожар.

Издание "СВОИ.Кривой Рог" напомнили, что торговый центр в городе проработал почти 19 лет - с декабря 2007 года. "Эпицентр" обеспечивал работой около 400 человек.

В 10:28 в Кривом Роге во второй раз за день прогремел взрыв, о чем написало Суспильне. Александр Вилкул подтвердил новую атаку, отметив, что враг продолжает атаковать реактивными "Шахедами" в торговый центр.

"В направлении города еще несколько враждебных БПЛА. Берегите себя", – призвал Вилкул.

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский позже добавил, что огонь охватил более 16 тысяч квадратных метров. Пожар удалось локализовать, но тушение осложняет постоянные воздушные тревоги и угроза повторных ударов.

Для ликвидации последствий обстрелов мы привлекли роботизированную и беспилотную технику, чтобы обезопасить спасателей. На местах также работают все необходимые подразделения полиции. Психологи поддерживают пострадавших, следователи фиксируют этот очередной удар по гражданским объектам,

– написал Выговский.

Последствия удара по "Эпицентру" в Кривом Роге 26 июля / Фото ГСЧС Днепропетровской области

Напомним, россияне уже не в первый раз атакуют гипермаркеты "Эпицентр" в Украине. 20 июля враг атаковал торговый центр в Сумах, там также загорелся масштабный пожар.