"Это катастрофа": известный кинорежиссер о возможном слиянии Netflix и телегиганта Warner Bros

За Warner Bros. сейчас борются три компании, одна из которых Netflix, известная своим категоричным отношением к кинопоказам. Создатель "Аватара" и "Титаника" Джеймс Кэмерон считает, что Netflix - это худшее будущее для Warner Bros.

Что Кэмерон думает о возможности Netflix купить Warner Bros

Netflix планирует купить Warner Bros., так же как и Paramount и Comcast, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ringer.

Смотрите также Три компании соревнуются за покупку телегиганта Warner Bros: продолжат ли выпуск фильмов

Чтобы получить телегиганта, Netflix даже пообещал сохранить кинотеатральную стратегию Warner Bros. в случае приобретения студии. Хотя до этого гендиректор компании Тед Сарандос заявлял, что традиционный опыт посещения кинотеатров – это "устаревшая идея", и что Netflix на самом деле "спасает Голливуд".

Известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон высказал мнения по этому поводу. Он заявил, что стремится к победе Paramount, и вообще любого другого, только не Netflix.

Я думаю, что Paramount – лучший выбор. Netflix был бы катастрофой. Сарандос официально заявил, что кинотеатральные фильмы мертвы. Netflix следует позволить конкурировать, если они выставят фильм на показ в 2 000 кинотеатрах в течение месяца,

– рассказал Кэмерон.

По его словам, сейчас индустрия боится Netflix, особенно руководителей студий, которые считают, что пылкий отказ от кинотеатров вскоре приведет к их банкротству.

Что известно о продаже Warner Bros

Один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов Warner Bros. объявил о продаже компании, до 1 декабря компания попросила потенциальных покупателей подать улучшенные предложения, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что Paramount подаст заявку на приобретение всей компании Warner Bros. Discovery, включая ее кабельные телеканалы. Заявку Paramount поддерживает контролирующий акционер студии, миллиардер и соучредитель Oracle Ларри Эллисон, который является одним из самых богатых людей мира.

Зато Comcast и Netflix больше всего заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Поскольку потребители и рекламодатели переходят от традиционного телевидения к стримингу, Warner Bros. испытывает трудности под своим нынешним руководством. Но из-за недавних спекуляций по поглощению, акции компании почти утроились за последние два месяца.

Сейчас рыночная стоимость компании составляет 57 миллиардов долларов;

Долг компании составляет около 33,5 миллиарда долларов.

Что известно о продаже известных компаний?