"Це катастрофа": відомий кінорежисер про можливе злиття Netflix та телегіганта Warner Bros

За Warner Bros. нині боряться три компанії, одна з яких – Netflix, що відома своїм категоричним ставленням до кінопоказів. Творець "Аватара" й "Титаніка" Джеймс Кемерон вважає, що Netflix – це найгірше майбутнє для Warner Bros..

Що Кемерон думає про можливість Netflix купити Warner Bros.?

Netflix планує купити Warner Bros., так само як і Paramount та Comcast, пише 24 Канал з посиланням на The Ringer.

Аби здобути телегіганта, Netflix навіть пообіцяв зберегти кінотеатральну стратегію Warner Bros. у разі придбання студії. Хоча до цього гендиректор компанії Тед Сарандос заявляв, що традиційний досвід відвідування кінотеатрів – це "застаріла ідея", і що Netflix насправді "рятує Голлівуд".

Відомий кінорежисер Джеймс Кемерон висловив думки з цього приводу. Він заявив, що прагне перемоги Paramount, і загалом будь-кого іншого, тільки не Netflix.

Я думаю, що Paramount – найкращий вибір. Netflix був би катастрофою. Сарандос офіційно заявив, що кінотеатральні фільми мертві. Netflix слід дозволити конкурувати, якщо вони виставлять фільм на показ у 2 000 кінотеатрах протягом місяця,

– розповів Кемерон.

За його словами, зараз індустрія боїться Netflix, особливо керівників студій, які вважають, що палка відмова від кінотеатрів незабаром призведе до їхнього банкрутства.

Що відомо про продаж Warner Bros.?

Один з найбільших концернів з виробництва фільмів і телесеріалів Warner Bros. оголосив про продаж компанії, до 1 грудня компанія попросила потенційних покупців подати покращені пропозиції, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Очікується, що Paramount подасть заявку на придбання всієї компанії Warner Bros. Discovery, включаючи її кабельні телеканали. Заявку Paramount підтримує контролюючий акціонер студії, мільярдер та співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, який є одним із найбагатших людей світу.

Натомість Comcast та Netflix найбільше зацікавлені у кіно- та телебібліотеці. Оскільки споживачі та рекламодавці переходять від традиційного телебачення до стрімінгу, Warner Bros. зазнає труднощів під своїм нинішнім керівництвом. Але через нещодавні спекуляції щодо поглинання, акції компанії майже потроїлися за останні два місяці.

Зараз ринкова вартість компанії становить 57 мільярдів доларів;

Борг компанії становить близько 33,5 мільярда доларів.

Що відомо про продаж відомих компаній?