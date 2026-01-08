"Неадекватная" и хуже Netflix: Warner Bros в очередной раз отвергла предложение Paramount
- Совет директоров Warner Bros. Discovery единогласно отклонил предложение Paramount из-за рисков и недостаточной ценности.
- Warner Bros. подтвердила свою приверженность сделке с Netflix на сумму 82,7 миллиарда долларов, что включает права на известные сериалы и фильмы.
Совет директоров Warner Bros. Discovery единогласно рекомендует акционерам отклонить измененное предложение Paramount о выкупе. Ранее это предложение назвали "враждебным", а сейчас –неадекватным и рискованным.
Почему Warner Bros. отклонил предложение Paramount?
Warner Bros. Discovery Совет директоров единогласно отклонил от Paramount Skydance последнюю попытку приобрести студию пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В письме к акционерам в среду совет директоров Warner Bros. заявил, что предложение Paramount зависит от "чрезвычайного объема долгового финансирования", что повышает риск закрытия сделки.
Он подтвердил свою приверженность заявке стримингового гиганта Netflix по сделке на сумму 82,7 миллиарда долларов по кино- и телестудии и других активов.
Совет директоров единогласно решил, что измененное предложение Paramount остается неадекватным, особенно учитывая недостаточную ценность, которую она обеспечит, отсутствие уверенности в способности Paramount завершить предложение, а также риски и расходы, которые понесут акционеры Warner Bros.,
– сообщили в письме Совета директоров.
Интересно! Благодаря поглощению Netflix получит права на известные сериалы "Теория большого взрыва", "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Друзья", франшизы DC и "Гарри Поттер", классические фильмы "Касабланка", "Гражданин Кейн", "Волшебник страны Оз" и другие.
Что известно о продаже Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros.
5 декабря Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телевизионные студии HBO Max. Ожидалось, что сделка будет закрыта после отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.
Впоследствии кинематографисты призвали Конгресс США вмешаться, предупреждая о кризисе в Голливуде в случае слияния, из-за возможного влияния Netflix на рынок кинотеатров. Причина – опасения массовых увольнений и антимонопольные вопросы.
Через несколько дней Paramount Skydance предложила 108,4 миллиарда долларов за приобретение Warner Bros Discovery, пытаясь бросить вызов Netflix. Компания направила письмо Warner Bros, ставя под сомнение процесс продажи и обвиняя компанию в предварительном определении Netflix как победителя.
Тогда стало известно, что правительства Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ планируют инвестировать 24 миллиарда долларов в потенциальное слияние Paramount и Warner Bros. Discovery. Paramount уверяет, что суверенные фонды этих стран не будут иметь никакого влияния на управление объединенной компанией.