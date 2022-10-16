Новый всплеск интереса к атомной отрасли: Westinghouse продают почти за 8 миллиардов долларов
Источник:Financial Times
Американского производителя оборудования для атомных электростанций Westinghouse продали за 7,9 миллиарда долларов. Компанию покупает крупный поставщик уранового топлива и крупный инвестор в чистую энергетику.
Продажа Westinghouse
Westinghouse покупают крупный поставщик уранового топлива Cameco Corp вместе с крупным инвестором в чистую энергетику Brookfield Renewable Partners. Соглашение заключено на фоне энергетического кризиса в Европе и резкого роста цен на сырую нефть и газ.
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- Cameco получит 49% Westinghouse, а Brookfield Renewable и его институциональные партнеры – остальные.
- Brookfield Renewable и ее партнеры заплатят за сделку около 2,3 миллиарда долларов, тогда как Cameco понесет затраты на акционерный капитал на около 2,2 миллиарда долларов.
- Cameco профинансирует покупку за счет долга и собственного капитала.
- Существующая структура долга Westinghouse сохранится.
Также в Financial Times отметили, что соглашение стимулировало новый всплеск интереса к атомной отрасли.
Что известно о Westinghouse
Westinghouse производит технологии, которые используются примерно в половине из 440 ядерных реакторов мира. Компанию основал изобретатель, промышленник и предприниматель Джордж Вестингауз в 1886 году.
По данным Википедии, около 75% мирового рынка ядерного топлива (годовой оборот которого составляет более 35 миллиардов долларов), разделено между тремя компаниями мирового уровня: американо-японским Westinghouse (31%), французским Areva (27%) и российским ТК "ТВЭЛ" (17%).Напомним! В начале июля "Энергоатом" подписал соглашение с американской энергетической компанией Westinghouse по строительству двух новых реакторов на Хмельницкой АЭС. Предполагается, что Westinghouse предоставит информацию о станции АР1000 для ее обновления и строительства двух новых реакторов.