Новый всплеск интереса к атомной отрасли: Westinghouse продают почти за 8 миллиардов долларов

Американского производителя оборудования для атомных электростанций Westinghouse продали за 7,9 миллиарда долларов. Компанию покупает крупный поставщик уранового топлива и крупный инвестор в чистую энергетику.

Продажа Westinghouse

Westinghouse покупают крупный поставщик уранового топлива Cameco Corp вместе с крупным инвестором в чистую энергетику Brookfield Renewable Partners. Соглашение заключено на фоне энергетического кризиса в Европе и резкого роста цен на сырую нефть и газ.

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Cameco получит 49% Westinghouse, а Brookfield Renewable и его институциональные партнеры – остальные.

Brookfield Renewable и ее партнеры заплатят за сделку около 2,3 миллиарда долларов, тогда как Cameco понесет затраты на акционерный капитал на около 2,2 миллиарда долларов.

Cameco профинансирует покупку за счет долга и собственного капитала.

Существующая структура долга Westinghouse сохранится.

Также в Financial Times отметили, что соглашение стимулировало новый всплеск интереса к атомной отрасли.

Что известно о Westinghouse

Westinghouse производит технологии, которые используются примерно в половине из 440 ядерных реакторов мира. Компанию основал изобретатель, промышленник и предприниматель Джордж Вестингауз в 1886 году.

По данным Википедии, около 75% мирового рынка ядерного топлива (годовой оборот которого составляет более 35 миллиардов долларов), разделено между тремя компаниями мирового уровня: американо-японским Westinghouse (31%), французским Areva (27%) и российским ТК "ТВЭЛ" (17%).