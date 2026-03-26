Громкое заявление Wizz Air: в компании объяснили, действительно ли возобновят полеты в Украину

Европейская авиакомпания всколыхнула мир новостью о возвращении в Украину и поиск новых кадров. Впоследствии стало известно, что в коммуникации произошел определенный провал, а компания рассказала, действительно ли возобновит авиасообщение с Украиной.

Возобновит ли Wizz Air авиарейсы в Украину?

В венгерской авиакомпании Wizz Air прокомментировали свою рекламу в соцсетях о "возвращении в Украину", пишет "Суспільне".

В Instagram Wizz Air запустила рекламную кампанию с сообщением "Украина, мы возвращаемся домой". Объявления подкрепили ссылкой, что ведет к форме подачи заявки на участие в информационной сессии для пилотов.

В компании появились, что это была лишь рекламная кампания для набора персонала среди украинцев, а о немедленном возобновлении полетов речь не идет.

Единственной целью этой кампании было продвижение карьерных возможностей в Wizz Air для граждан Украины, ведь мы и в дальнейшем стремимся поддерживать развитие украинской гражданской авиации. Кампания никоим образом не имела целью создать впечатление о (немедленном) восстановлении полетов в или из Украины,

– говорят в Wizz Air.

Также отметили, что учитывая закрытое воздушное пространство и полномасштабную войну в Украине, компания пока не может возобновить работу. Однако после завершения боевых действий в Wizz Air надеются снова соединить Украину с остальной Европой.

Чтобы это стало возможным, нам нужно заранее провести подготовительную работу, привлекая украинских специалистов и поддерживая развитие местной экономики,

– говорит авиаперевозчик.

Также в Wizz Air утверждают, что стремятся стать одной из первых авиакомпаний, которые вернутся в Украину. После этого авиакомпания извинилась за возможные недоразумения из-за коммуникации в рекламе и сообщила, что материалы из соцсетей уже изъяты.

Рейсы в Украину могут возобновить: что говорят авиакомпании?

В декабре 2025 года стало известно, что европейские лоукост-авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину, пишет FT.

Компании прогнозируют бум от "катастрофического туризма", а также возвращение людей в страну. В частности, могут вернуться следующие компании:

Wizz Air

Руководство заявило, что планирует разместить в Украине 15 самолетов в течение двух лет после заключения мирного соглашения, а через семь лет это количество возрастет до 50.

Мы это планировали, как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро возобновим свою работу. Повторное открытие будет для нас значительной возможностью,

– сказал гендиректор Wizz Air Йожеф Варади.

Ryanair

Руководители посетили ключевые украинские аэропорты с планом увеличить количество пассажиров до 4 миллионов. До закрытия украинских аэропортов авиакомпания перевозила около 1,5 миллиона человек в год в Киев, Львова и Одессы.

Мы откроем рейсы для продажи в течение двух недель, вопрос только в том, когда будет безопасно летать. Вы можете летать из Дублина, Шеннона, через всю Великобританию или Европу, можно легко изменить направление в Украине,

– сказал главный исполнительный директор Эдди Уилсон.

EasyJet

Компания, которая ранее не летала в Украину, также изучает возможности открытия маршрутов туда.

С операционной точки зрения, управление воздушным движением может быть начато достаточно быстро, все зависит от состояния аэропортов и взлетно-посадочных полос, а также от соответствия работы терминалов и взлетно-посадочных полос к самым высоким стандартам безопасности,

– заявил исполнительный директор Кентон Джарвис.

В отличие от Wizz и Ryanair, она не планирует расположить самолеты в Украине в ближайшее время.