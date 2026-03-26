Чи відновить Wizz Air авіарейси в Україну?

В угорській авіакомпанії Wizz Air прокоментували свою рекламу в соцмережах про "повернення в Україну", пише "Суспільне".

У Instagram Wizz Air запустила рекламну кампанію із повідомленням "Україно, ми повертаємось додому". Оголошення підкріпили посиланням, що веде до форми подачі заявки на участь у інформаційній сесії для пілотів.

Згодои у компанії появнили, що це була лише рекламна кампанія для набору персоналу серед українців, а про негайне відновлення польотів не йдеться.

Єдиною метою цієї кампанії було просування кар’єрних можливостей у Wizz Air для громадян України, адже ми й надалі прагнемо підтримувати розвиток української цивільної авіації. Кампанія жодним чином не мала на меті створити враження про (негайне) відновлення польотів до чи з України,

– кажуть у Wizz Air.

Також зазначили, що з огляду закритий повітряний простір та повномасштабну війну в Україні, компанія поки не може відновити роботу. Проте після завершення бойових дій у Wizz Air сподіваються знову поєднати Україну з рештою Європи.

Щоб це стало можливим, нам потрібно заздалегідь провести підготовчу роботу, залучаючи українських фахівців та підтримуючи розвиток місцевої економіки,

– каже авіаперевізник.

Також у Wizz Air стверджують, що прагнуть стати однією з перших авіакомпаній, які повернуться до України. Після цього авіакомпанія вибачилася за можливі непорозуміння через комунікацію в рекламі та повідомила, що матеріали з соцмереж вже вилучені.