Wizz Air получил бешеный штраф от Венгрии: что произошло

Популярный лоукостер Wizz Air будет вынужден уплатить штраф на сотни тысяч евро. К этому его вынудит венгерский регулятор.

За что Wizz Air получил штраф

По мнению венгерского регулятора, лоукостер проводил недобросовестную практику в отношении клиентов. Она приводила клиентов к большим расходам, которые были необязательными.

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Как установил GVN, WizzAir ненадлежащим образом описывал детали относительно сервиса регистрации и направлял клиентов к более дорогим пакетам услуг. При этом сообщение, что некоторые из этих дополнительных услуг можно приобрести отдельно, не было. Сумма штрафа за это нарушение составила 770 тысяч евро.

Позиция WizzAir

Перевозчик считает вывод венгерского регулятора необоснованным. Компания уверяет, что была готова отреагировать и изменить процесс приобретения билетов, но такой возможности ей не дали.

Ранее стало известно, что лоукостеры Ryanair и EasyJet могут нарваться на огромный штраф в Испании. Эти компании взимали с пассажиров дополнительную плату за базовые услуги.