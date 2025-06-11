Yabluka поглощает сеть "Цитрус": подтверждена сделка

Сеть электроники Yabluka готовится к поглощению одного из ключевых игроков рынка –"Цитрус". Сделка объединит около 70 магазинов и усилит позиции Yabluka в онлайн-торговле.

Детали сделки

Об этом сообщил источник Forbes Ukraine, знакомый с деталями сделки. Информацию подтвердил и совладелец Yabluka Артур Гатунок, информирует 24 Канал.

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"Цитрус присоединяется к Yabluka – мы будем развивать именно нашу бизнес-модель", – отметил Гатунок в комментарии изданию.

Заметьте. Финансовые детали будущей сделки пока не разглашаются. По состоянию на июнь 2025 года "Цитрус" имеет примерно 40 магазинов по Украине, тогда как у Yabluka их около 30.

По данным Forbes, сайт интернет-магазина "Цитрус" ежемесячно посещает более 600 000 пользователей, что вдвое больше, чем в Yabluka. Также сеть имеет партнерство с Apple через официального дистрибьютора – компанию Asbis.

Предыстория конфликта

"Цитрус" был основан Григорием Топалом и Дмитрием Зинченко. С весны 2020 года между ними возник корпоративный конфликт: по словам Зинченко, Топал отстранил его от управления и забрал его долю в бизнесе.

В 2021 году Зинченко привлек к конфликту Геннадия Корбана – известного игрока на рынке недружественных поглощений. Корбан приобрел 50% в компании ЗТ-Инвест, которая владеет торговыми марками "Цитрус". Еще 50% остались у Топала.

Структура "Цитруса" до сих пор остается фрагментированной – у бизнеса нет единой управляющей компании, он состоит из нескольких отдельных юридических лиц.