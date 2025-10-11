Подписка на YouTube Premium дает пользователям множество дополнительных возможностей. Также, благодаря ей, можно смотреть видео без рекламы. Однако стоит она, именно для пользователей Apple, ощутимо больше.

Почему владельцы iPhone платят за подписку на ютуб больше?

Apple установил комиссию 30% на все покупки через App Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScreenApp.

Именно поэтому для пользователей такая покупка тоже обходится в большую сумму. Рассмотрим на примере:

оформление подписки на YouTube Premium через App Store стоит 159 гривен в месяц;

одновременно через браузер ее цена – за 99 гривен в месяц, то есть на 60 гривен или 40% дешевле.

Соответственно, сэкономить можно, если оформить подписку через браузер. Для этого нужно:

открыть браузер на iPhone, например, вы можете воспользоваться Safari ;

перейти на официальный сайт, где оформляется подписка (ссылка – здесь);

далее необходимо войти, используя Google-аккаунт;

затем нужно произвести оплату и активировать подписку.

Какие функции предоставляет платная подписка на YouTube? Кроме видео без рекламы, вы сможете получить возможность загружать видео для оффлайн просмотра. Также появляется доступ к YouTube Music Premium. Будет работать и фоновый режим (он особенно удобен для воспроизведения подкастов).

Что нужно знать о YouTube сейчас?