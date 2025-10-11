Підписка на YouTube Premium дає користувачам безліч додаткових можливостей. Також, завдяки їй, можна дивитися відео без реклами. Проте коштує вона, саме для користувачів Apple, відчутно більше.

Чому власники iPhone платять за підписку на ютуб більше?

Apple встановив комісію 30% на всі покупки через App Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.

Саме тому для користувачів така покупка теж обходиться у більшу суму. Розглянемо на прикладі:

оформлення підписки на YouTube Premium через App Store коштує 159 гривень на місяць;

водночас через браузер її ціна – за 99 гривень на місяць, тобто на 60 гривень або 40% дешевше.

Відповідно, зекономити можна, якщо оформити підписку через браузер. Для цього потрібно:

відкрити браузер на iPhone, наприклад, ви можете скористатися Safari ;

перейти на офіційний сайт, де оформлюється підписка (посилання – тут);

далі необхідно увійти, використовуючи Google-акаунт;

потім потрібно провести оплату і активувати підписку.

Які функції надає платна підписка на YouTube? Окрім перегляду відео без реклами, ви зможете отримати можливість завантажувати відео для офлайн перегляду. Також з'являється доступ до YouTube Music Premium. Працюватиме і фоновий режим (він особливо зручний для відтворення подкастів).

Що потрібно знати про YouTube зараз?