За це ви переплачуєте: як оформити підписку на YouTube Premium значно дешевше
- Оформлення підписки на YouTube Premium через App Store коштує 159 гривень, тоді як через браузер - 99 гривень, що на 60 гривень дешевше.
- Користувачі можуть зекономити, оформлюючи підписку через браузер.
Підписка на YouTube Premium дає користувачам безліч додаткових можливостей. Також, завдяки їй, можна дивитися відео без реклами. Проте коштує вона, саме для користувачів Apple, відчутно більше.
Чому власники iPhone платять за підписку на ютуб більше?
Apple встановив комісію 30% на всі покупки через App Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.
Читайте також Українську компанію сприймають краще, ніж американську: секрет успіху SoftServe за кордоном
Саме тому для користувачів така покупка теж обходиться у більшу суму. Розглянемо на прикладі:
- оформлення підписки на YouTube Premium через App Store коштує 159 гривень на місяць;
- водночас через браузер її ціна – за 99 гривень на місяць, тобто на 60 гривень або 40% дешевше.
Відповідно, зекономити можна, якщо оформити підписку через браузер. Для цього потрібно:
- відкрити браузер на iPhone, наприклад, ви можете скористатися Safari ;
- перейти на офіційний сайт, де оформлюється підписка (посилання – тут);
- далі необхідно увійти, використовуючи Google-акаунт;
- потім потрібно провести оплату і активувати підписку.
Які функції надає платна підписка на YouTube?
Окрім перегляду відео без реклами, ви зможете отримати можливість завантажувати відео для офлайн перегляду. Також з'являється доступ до YouTube Music Premium. Працюватиме і фоновий режим (він особливо зручний для відтворення подкастів).
Що потрібно знати про YouTube зараз?
YouTube змінив умови монетизації. Тепер автори можуть заробляти більше. Проте їх контент має відповідати певним вимогам. Також платформа змінила правила щодо використання ненормативної лексики, з цим буде "легше", повідомляє simplified.
Трамп та його соратники отримають від ютуб 24,5 мільйони доларів. Це компенсація за блокування каналу американського президента. Річ у тім, що Трампа підозрювали у підбурюванні до насильства і через це заблокували його канал.