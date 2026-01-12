Как платить за YouTube Premium в 2026 году меньше

Подписка на YouTube Premium позволяет получить ряд важных функций. В частности, возможность смотреть видео без рекламы. Также, благодаря Premium можно загружать ролики и смотреть их оффлайн.

Как уменьшить расходы на подписку YouTube Premium?

Сейчас пользователи Apple платят за подписку на YouTube Premium больше. Такая ситуация является следствием комиссии App Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScreenApp.

Читайте также Более 250 тысяч ФЛП исчезли за год: что происходит с бизнесом в Украине и как его спасти

Она составляет 30%. То есть, пользователи Apple платят на столько же больше.

Для того чтобы сэкономить, попробуйте оформить подписку нестандартным методом. Воспользуйтесь браузером:

зайдите на официальный сайт YouTube и авторизуйтесь там;

выберите тариф;

и затем проплатите подписку.

Важно! После этого, ваша подписка будет действовать и для приложения.

Какие цены на YouTube Premium сейчас?

Сейчас стоимость тарифов для покупки через браузер установлена такая, сообщает YouTube:

индивидуальный план, то есть, для одного участника – 99 гривен в месяц;

для семьи, можно добавить 5 участников в возрасте от 13 лет – 149 гривен в месяц;

для студентов – 59 гривен в месяц.

Обратите внимание! Чтобы оформить студенческую подписку, нужно предоставить подтверждающие документы. Например, подойдет студенческий.

Для понимания, сейчас разница в стоимости такова: индивидуальный план, если покупать его через App Store имеет цену – 159 гривен в месяц. То есть, за месяц, при оформлении через браузер, можно сэкономить 60 гривен, а за год – 720 гривен.

Что еще важно знать о YouTube сейчас?