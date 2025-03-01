YouTube запускает более дешевую подписку без рекламы

Видеоплатформа YouTube, принадлежащая Alphabet, готовится представить новый более дешевый тарифный план для просмотра контента без рекламы.

Premium Lite от YouTube

Новая подписка под названием Premium Lite в ближайшее время станет доступной в США, Австралии, Германии и Таиланде, а впоследствии – и в других странах, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что предлагает Premium Lite

Доступ к видео без рекламы;

Фокус на просмотре контента, а не на прослушивании музыки;

Для прослушивания музыкальных видео без рекламы пользователям придется оформлять полноценную подписку YouTube Premium.

Как это повлияет на авторов контента

Изменения могут повлиять на блогеров и создателей контента, которые преимущественно зарабатывают на рекламе. В случае масштабного внедрения Premium Lite YouTube обещает компенсировать потери авторам за счет доходов от новых подписок.

Также новый тарифный план может стать удобной альтернативой для поклонников подкастов, которые хотят смотреть выпуски без рекламы, не переплачивая за премиум-функции YouTube Music.

Заметьте. Дату запуска Premium Lite пока не разглашают.