Вряд ли удастся заработать: какая на самом деле монетизация в YouTube Shorts
- YouTube ввел монетизацию для Shorts, но заработок за просмотры небольшой, например, в США это $0,328 за 1000 просмотров.
- Короткие видео на YouTube Shorts больше служат инструментом для привлечения новой аудитории, чем для получения значительного дохода.
YouTube внедрил монетизацию за Shorts. Однако заработать на таком контенте будет довольно сложно. Дело в и том, что оплата за просмотры на шортс небольшая.
Можно ли зарабатывать на коротких видео?
Многие эксперты отмечают, что сейчас наступила эра коротких видео. То есть, именно такой контент интересен аудитории, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.
Однако YouTube предлагает довольно небольшую оплату за Shorts. Монетизация отличается, в зависимости от страны:
- в США за 1000 просмотров удастся получить примерно – 0,328 доллара;
- в Швейцарии – 0,205 долларов;
- в Австралии – 0,193 доллара;
- в Южной Корее – 0,185 доллара;
- в Великобритании – 0,166 доллара;
- в Канаде – 0,165 доллара;
- в Германии – 0,163 доллара;
- в Гонконге – 0,147 доллара;
- в Японии – 0,144 доллара;
- в Тайване – 0,140 долларов;
- в Австрии – 0,135 долларов;
- в Новой Зеландии – 0,113 доллара.
Обратите внимание! В некоторых странах монетизация за шортс вообще отсутствует.
Сейчас YouTube Shorts это скорее инструмент для привлечения новой аудитории, чем заработка. Именно такие короткие видео набирают много просмотров и реакций.
Что еще нужно знать о YouTube?
Значительно больше монетизация на YouTube за длинные видео. Хотя оплата здесь отличается, однако она ощутимо выше чем за шортсы. Например, по данным Exploding Topics видео, в США монетизация за длинные видео составляет в среднем за 1000 просмотров – 10,26 доллара. Это в 34 раза выше оплата чем за шортсы.
Пользоваться премиумом на YouTube можно значительно дешевле. Особенно разницу почувствуют пользователи эпл. Ведь App Store устанавливает дополнительную комиссию, которую можно обойти, если воспользоваться браузером и оформить подписку там.