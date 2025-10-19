YouTube внедрил монетизацию за Shorts. Однако заработать на таком контенте будет довольно сложно. Дело в и том, что оплата за просмотры на шортс небольшая.

Можно ли зарабатывать на коротких видео?

Многие эксперты отмечают, что сейчас наступила эра коротких видео. То есть, именно такой контент интересен аудитории, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.

Однако YouTube предлагает довольно небольшую оплату за Shorts. Монетизация отличается, в зависимости от страны:

в США за 1000 просмотров удастся получить примерно – 0,328 доллара;

в Швейцарии – 0,205 долларов;

в Австралии – 0,193 доллара;

в Южной Корее – 0,185 доллара;

в Великобритании – 0,166 доллара;

в Канаде – 0,165 доллара;

в Германии – 0,163 доллара;

в Гонконге – 0,147 доллара;

в Японии – 0,144 доллара;

в Тайване – 0,140 долларов;

в Австрии – 0,135 долларов;

в Новой Зеландии – 0,113 доллара.

Обратите внимание! В некоторых странах монетизация за шортс вообще отсутствует.

Сейчас YouTube Shorts это скорее инструмент для привлечения новой аудитории, чем заработка. Именно такие короткие видео набирают много просмотров и реакций.

