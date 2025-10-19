Значно більшою є монетизація на YouTube за довгі відео. Хоча оплата тут різниться, проте вона відчутно вища ніж за шортси. Наприклад, за даними Exploding Topics відео, у США монетизація за довгі відео складає в середньому за 1000 переглядів – 10,26 долара. Це у 34 рази вища оплата ніж за шортси.