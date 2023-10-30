Google ежегодно платит Apple 18 миллиардов долларов: какая функция может стоить так дорого

Компания Google производит ежегодные платежи на счета Apple на просто космическую сумму. Впрочем, техногигант готов к таким затратам, чтобы оставаться "на волне".

Миллиардные платежи от Google для Apple

Стало известно, что компания Google каждый год платит Apple около 18 миллиардов долларов. За эти деньги гигант гарантировал, что останется дефолтным поисковиком на всех девайсах, которые делает Apple.

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Раньше цифры соглашения не озвучивались, но стали доступными для общественности из-за судебного процесса США против Google. Известно, что сумму в 18 миллиардов гигант заплатил Apple в 2021 году. Ранее эксперты предполагали, что сумма может варьироваться от 10 до 20 миллиардов долларов.

Почему Apple пошел на такой шаг

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Ранее менеджмент Apple рассматривал различные варианты по поисковой системе. В частности, обсуждали приобретение Bing от Microsoft или же разработку собственного сервиса. Впрочем, у компании очень опасались, что не смогут выиграть конкуренцию у Google, поэтому с радостью приняли предложение о ежегодных миллиардных платежах.

Кроме того, Google мог создавать проблемы для Apple, рекламируя Chrome в своих приложениях Gmail, Maps и YouTube. В США "мировое соглашение" между компаниями считают нарушением антимонопольного законодательства, но расследование еще продолжается.