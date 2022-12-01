Участников аукциона по продаже тернопольского завода "Орион" оштрафовали на 30 миллионов гривен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обнаружил сговор на торгах при продаже тернопольского завода "Орион". Ведомство установило, что победитель аукциона незаконно устранил конкуренцию с другими участниками.

Речь идет о приобретении ООО "Самборский радиозавод "Сигнал" объекта малой приватизации в Тернопольской области еще в 2018 году. АМКУ заявляет, что предприятие одержало победу не конкурентным путем, а благодаря тому, что предварительно согласовало условия участия в торгах с другим участником.

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Участники аукциона заплатят более 30 миллионов гривен штрафа

В АМКУ объяснили, что аукцион по приватизации "Тернопольский радиозавод "Орион" проводило региональное отделение Фонда госимущества Украины по Тернопольской области в 2018 году. Тогда стартовая стоимость объекта составляла 24 885 870 гривен, а победителем стал ООО "Самборский радиозавод "Сигнал".

В то же время АМКУ при рассмотрении дела установил, что ООО "Самборский радиозавод "Сигнал" одержал победу не конкурентным путем, а благодаря тому, что предварительно согласовал условия участия в аукционе с другим его участником – ООО "Торговый дом Львовского электролампового завода "Искра". Благодаря этому конкуренция между ними была устранена,

– сообщили в Антимонопольном комитете.

Отмечается, что на заседании 27 октября АМКУ признал действия обоих участников аукциона нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Из-за сговора предприятий, результаты торгов были искажены. Так, за нарушение законодательства на компании наложены штрафные санкции на общую сумму 30 133 600 гривен.

Напомним, что ФГИУ в октябре 2018 года продал госпакет в 96,1 акций завода "Орион" за 57 миллионов гривен. Тернопольское предприятие входит в военно-промышленный комплекс и считается стратегическим.