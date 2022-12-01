Участников аукциона по продаже тернопольского завода "Орион" оштрафовали на 30 миллионов гривен
Источник:АМКУ
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обнаружил сговор на торгах при продаже тернопольского завода "Орион". Ведомство установило, что победитель аукциона незаконно устранил конкуренцию с другими участниками.
Речь идет о приобретении ООО "Самборский радиозавод "Сигнал" объекта малой приватизации в Тернопольской области еще в 2018 году. АМКУ заявляет, что предприятие одержало победу не конкурентным путем, а благодаря тому, что предварительно согласовало условия участия в торгах с другим участником.
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Участники аукциона заплатят более 30 миллионов гривен штрафа
В АМКУ объяснили, что аукцион по приватизации "Тернопольский радиозавод "Орион" проводило региональное отделение Фонда госимущества Украины по Тернопольской области в 2018 году. Тогда стартовая стоимость объекта составляла 24 885 870 гривен, а победителем стал ООО "Самборский радиозавод "Сигнал".
В то же время АМКУ при рассмотрении дела установил, что ООО "Самборский радиозавод "Сигнал" одержал победу не конкурентным путем, а благодаря тому, что предварительно согласовал условия участия в аукционе с другим его участником – ООО "Торговый дом Львовского электролампового завода "Искра". Благодаря этому конкуренция между ними была устранена,
– сообщили в Антимонопольном комитете.
Отмечается, что на заседании 27 октября АМКУ признал действия обоих участников аукциона нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Из-за сговора предприятий, результаты торгов были искажены. Так, за нарушение законодательства на компании наложены штрафные санкции на общую сумму 30 133 600 гривен.
Напомним, что ФГИУ в октябре 2018 года продал госпакет в 96,1 акций завода "Орион" за 57 миллионов гривен. Тернопольское предприятие входит в военно-промышленный комплекс и считается стратегическим.Обратите внимание! Мгновенно согласовывайте, редактируйте и подписывайте документы онлайн в системе электронного документооборота Star.Docs от Киевстар Бизнес – работайте отовсюду, где удобно, и экономьте время, ресурсы и средства, идущие на бумагу, расходные материалы и логистику.