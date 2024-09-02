Главный профсоюз Израиля сегодня будет бастовать

Председатель израильского профсоюза Гистадрут, Арнон Бар-Давид призвал людей выйти бастовать сегодня в 6 утра. Цель такой акции заставить власти Израиля заключить соглашение о возвращении заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе.

Забастовки в Израиле

Профсоюз Арнон Бар-Давида представляет сотни тысяч работников в стране. Он призвал всех гражданских присоединиться к акции в аэропорту Бен-Гурион будет, который закрыт с 8 утра.

Читайте также Расцвет отрасли: как развились автобусные перевозки во время войны

Забастовка планируется только на понедельник, однако Бар-Давид раскритиковал действующее правительство за неспособность вернуть заложников живыми.

Пренебрежение экономикой должно быть прекращено, Израиль должен быть возвращен к разумной рутине... Мы должны заключить соглашение. Соглашение важнее всего остального,

– сказал организатор забастовки.

Напомним! Сейчас в заложниках ХАМАСа находится около 101 заложник. Израиль считает, что трети из них уже нет в живых.