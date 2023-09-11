В Закарпатье построят кластеры по переработке мусора: инвестиции составят 25 миллионов гривен

В Закарпатье создадут 5 мусороперерабатывающих кластеров. В проект готовы инвестировать десятки миллионов гривен.

В скором времени на Закарпатье должно начаться создание мусороперерабатывающих кластеров. Проект планировали воплощать еще до полномасштабного вторжения, но нападение российских окупантов заставило отложить реализацию..

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Новые мощности для переработки отходов

Минсреды в сотрудничестве с экспертами Re:Waste хочет создать 5 мусороперерабатывающих предприятий в Закарпатье. Общая стоимость инвестиций проекта – 20 – 25 миллионов гривен.

Каждый кластер будет состоять как из сортировочных, так и перерабатывающих предприятий. Эксперты просчитали сразу несколько возможных моделей строительства, каждая из которых предусматривает 4 – 5 миллионов для каждого кластера.

Уверена, что в будущем это позволит региону стать одним из лидеров в реализации изменений и привлечь инвестиции для строительства необходимой инфраструктуры по обработке отходов.

– считает Виктория Киреева, заместитель министра окружающей среды.

Следовательно, на Закарпатье должны появиться Ужгородский, Мукачевский, Хустский, Тячевско-раховский и Береговский кластеры. В последнем уже начали строить перерабатывающее предприятие.

Для осуществления проекта также проводится адаптация документации к требованиям обновленного законодательства, которое претерпело трансформации после реформы управления отходами в Украине.