Рада удвоила лимит благотворительных взносов для предприятий: главные изменения

Верховная Рада приняла законопроект 12328-д о стимулировании благотворительности в период военного положения. Он предусматривает стимулирование благотворительной помощи в пользу благотворительных организаций и физических лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии России.

Подробнее о положениях и изменениях 24 Каналу рассказала народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко.

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"Это очень важный законопроект, над которым мы работали вместе с бизнесом, благотворительными фондами, волонтерами. В этом их большая заслуга, потому что именно они могут указать на проблемные моменты, что нужно урегулировать", – отметила депутат.

Что меняется

Среди ключевых норм:

повышение благотворительного лимита вдвое – с 4 до 8% . Этот лимит могут перечислять из своих доходов бизнес, юридические компании, предприниматели на счета благотворительных фондов без налогообложения на прибыль ;

. Этот лимит могут перечислять из своих доходов бизнес, юридические компании, предприниматели на счета благотворительных фондов ; облегчается работа с налоговой системой благотворительных фондов и волонтеров. То есть как можно больше гражданских лиц могут воспользоваться помощью.

Если раньше, подчеркивает Васильченко, после разрушений в домохозяйствах в результате ракетных и дроновых атак, благотворительные организации оказывали семье помощь средствами – эта помощь не облагалась налогом. Но если поставляли строительные материалы и т.д., налогообложение происходило. Теперь ни в одном из случаев государство не будет взимать налог.

Надеемся президент как можно скорее подпишет этот законопроект и волонтером и благотворительным фондам станет легче работать,

– резюмировала Васильченко.

Заметим, что бизнесы-благотворители получают дополнительные налоговые льготы. А именно – налоговую скидку в размере 16% от общего налогооблагаемого дохода за год. Ранее эта скидка составляла 4%, но после введения военного положения поднялась.