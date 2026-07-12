ФЛП не работает, а долги растут: украинцев предупредили о серьезной ошибке

Украинские предприниматели, которые фактически прекратили вести бизнес, но официально не закрыли ФЛП, могут столкнуться с неприятностями. Даже если работы и доходы нет уже много лет, предприниматель формально остается зарегистрированным и несет определенные обязанности.

Почему "спящий" ФЛП лучше закрыть

Часть предпринимателей после завершения работы просто перестает вести ФЛП, но не подает заявление о закрытии. Тогда такой бизнес продолжает существовать в государственных реестрах, сообщили "Советы юриста".

Специалисты назвали несколько причин, почему не стоит оставлять ФЛП без деятельности:

после официального закрытия не нужно подавать нулевые декларации, за пропуск которых могут налагаться штрафы;

прекращается начисление обязательных платежей, в частности единого налога, ЕСВ и военного сбора, если они предусмотрены для конкретного предпринимателя;

ФЛП, которое не подает отчетность и фактически не работает, может получить штрафы и пеню.

То есть просто прекратить деятельность недостаточно – необходимо юридически прекратить статус предпринимателя.

Как закрыть ФЛП через "Дию" и регистратора

В настоящее время прекратить предпринимательскую деятельность можно онлайн или обратившись к государственному регистратору, сообщили в "Дии".

При этом не имеет значения, где именно проживает предприниматель. Закрыть ФЛП можно независимо от адреса в пределах Украины.

После подачи документов государственный регистратор должен в течение 24 часов внести информацию о прекращении деятельности в Единый государственный реестр. Далее эти данные автоматически передаются в налоговую службу, органы статистики и Пенсионный фонд.

Для прекращения деятельности онлайн необходимо:

Получить квалифицированную электронную подпись. Авторизоваться в личном кабинете на портале "Дія". Выбрать услугу "Прекращение предпринимательской деятельности" и заполнить онлайн-форму. Проверить введенные данные и подписать заявление электронной подписью.

По завершении процедуры уведомление о закрытии ФЛП появится в личном кабинете, а также будет отправлено на электронную почту.

Таким образом, если предприниматель больше не планирует вести бизнес, оставлять ФЛП открытым нет смысла – это может привести к лишним обязательствам и финансовым рискам.

К слову, уже сейчас украинское правительство готовит очередные изменения для физических лиц-предпринимателей. Реформа, вероятно, коснется второй и третьей групп ФЛП упрощенной системы налогообложения.

Реформа не ограничится только изменениями для предпринимателей. Министерство финансов также работает над законопроектом об обновлении системы администрирования НДС. Реформа будет проходить в два этапа: сначала будут совершенствоваться механизмы контроля и борьбы со схемами уклонения от уплаты НДС, а после вступления Украины в ЕС будут вводиться европейские правила администрирования этого налога.