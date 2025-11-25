У большинства – магазины: какие ФЛП в Украине закрывали чаще всего

Случаев прекращений ФЛП в последние месяцы 2025 года осталось почти столько же, сколько и до этого – около 52,2 тысяч. Однако в некоторых отраслях все же увеличились случаи закрытия ФЛП.

Какие ФЛП закрывали активнее всего?

Картина по закрытию ФЛП значительно благоприятнее в большинстве секторов, чем год назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на YC.Market.

Практически во всех ключевых сферах в третьем квартале 2025-го прекратило деятельность меньше ФЛП, чем в прошлом году. Особенно сократилось количество прекращений в торговле – за этот квартал было прекращено на 18,7% меньше ФЛП, чем год назад, а в оптовой – на 17,4% меньше. Заметно уменьшились объемы прекращений и в других ведущих отраслях – ИТ, транспорт, образование, маркетинг.

Стоит отметить, что единичные отрасли все же демонстрируют увеличение прекращений, но часто это связано с небольшими абсолютными цифрами. К примеру, в сфере общественных организаций количество прекращенных ФЛП в третьем квартале выросло на 40% против прошлого года.

Какие ФЛП закрывали чаще / инфографика YC.Market

Некоторые нишевые виды деятельности также понесли пропорционально большие потери: производство одежды из кожи (+600% прекращений год к году) или деятельность концертных залов (+300%) – такие изменения выглядят довольно драматично в процентах, однако речь идет о считанных случаях.

В целом лидером по абсолютному количеству прекращенных ФЛП остается розничная торговля – но даже она показала вдвое меньше прекращений, чем в начале года (17,3 тысячи против 31,6 тысячи ФЛП).

В каких областях чаще закрывают ФЛП?

По числу прекращенных ФЛП в 3 квартале 2025 первое место занимает Киев (прекращено 6,4 тысячи ФЛП за квартал).

Второе – Днепропетровская область (5,1 тысяч прекращений);

Третье – Одесская (3,9 тысячи);

Далее следуют Харьковская (3,7 тысячи), Львовская (3,4 тысячи) и Киевская (3,3 тысячи) области.

Полтавская область также оказалась среди лидеров по количеству прекращений деятельности (2,4 тысячи прекращенных ФЛП, 7-я позиция).

Винницкая (2,2 тысячи прекращений) и Хмельницкая (2 тысячи) тоже вошли в первую десятку по этому показателю.

Зато Донецкая область – хоть и не была среди лидеров по количеству новых ФЛП оказалась на 10-м месте по числу прекращений. Это ярко отражает влияние войны: даже на подконтрольной Украине территории Донетчины прекращают деятельность больше ФЛП, чем регистрируют.

Что известно о ФЛП в Украине?