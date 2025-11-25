У більшості – магазини: які ФОПи в Україні закривали найчастіше
- У третьому кварталі 2025 року припинення діяльності ФОПів у торгівлі зменшилося на 18,7%, а в оптовій торгівлі – на 17,4% порівняно з минулим роком.
- Київ, Дніпропетровська та Одеська області очолили список за кількістю припинених ФОП у третьому кварталі 2025 року.
Випадків припинень ФОП в останні місяці 2025 року залишилося майже стільки ж, скільки і до цього – близько 52,2 тисяч. Проте у деяких галузях все ж збільшилися випадки закриття ФОП.
Які ФОП закривали найактивніше?
Картина щодо закриттів ФОП значно сприятливіша у більшості секторів, ніж рік тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на YC.Market.
Практично в усіх ключових сферах у третьому кварталі 2025-го припинило діяльність менше ФОПів, ніж торік. Особливо скоротилася кількість припинень у торгівлі – за цей квартал було припинено на 18,7% менше ФОП, ніж рік тому, а в оптовій – на 17,4% менше. Помітно зменшилися обсяги припинень і в інших провідних галузях – ІТ, транспорт, освіта, маркетинг.
Варто зазначити, що поодинокі галузі все ж демонструють збільшення припинень, але часто це пов’язано з невеликими абсолютними цифрами. Приміром, у сфері громадських організацій кількість припинених ФОП в третьому кварталі зросла на 40% проти минулого року.
Які ФОП закривали частіше / інфографіка YC.Market
Деякі нішеві види діяльності також зазнали пропорційно великих втрат: виробництво одягу зі шкіри (+600% припинень рік до року) чи діяльність концертних залів (+300%) – такі зміни виглядають досить драматично у відсотках, проте йдеться про лічені випадки.
Загалом лідером за абсолютною кількістю припинених ФОП лишається роздрібна торгівля – але навіть вона показала вдвічі менше припинень, ніж на початку року (17,3 тисячі проти 31,6 тисячі ФОП).
В яких областях частіше закривають ФОПи?
За числом припинених ФОП у 3 кварталі 2025 перше місце посдієа Київ (припинено 6,4 тисячі ФОП за квартал).
- Друге – Дніпропетровська область (5,1 тисяч припинень);
- Третє – Одеська (3,9 тисячі);
- Далі йдуть Харківська (3,7 тисячі), Львівська (3,4 тисячі) та Київська (3,3 тисячі) області.
- Полтавська область також опинилася серед лідерів за кількістю припинень діяльності (2,4 тисячі припинених ФОП, 7-ма позиція).
- Вінниччина (2,2 тисячі припинень) та Хмельниччина (2 тисячі) теж увійшли до першої десятки за цим показником.
Натомість Донецька область – хоч і не була серед лідерів за кількістю нових ФОП виявилася на 10-му місці за числом припинень. Це яскраво відображає вплив війни: навіть на підконтрольній Україні території Донеччини припиняють діяльність більше ФОП, ніж реєструють.
Що відомо про ФОПи в Україні?
У липні-вересні 2025 року в Україні зареєстровано 77,4 тисячі нових ФОП, що є найвищим показником за останні два роки. Найбільше нових реєстрацій відбулося у сферах роздрібної торгівлі, ІТ, транспорту, логістики, та в ключових економічних центрах, таких як Київ і Дніпропетровська область.
В Україні цього року відкрилися понад 13,3 тисячі нових ФОПів у сфері громадського харчування, але майже стільки ж закрилися, що призвело до значного зменшення приросту нових кафе та ресторанів. Відвідуваність знизилася на 9%.
У 2025 році жінки відкрили 61% від загальної кількості нових ФОПів в Україні, причому в столиці було відкрито 20 286 жіночих бізнесів. Серед популярних сфер жіночого підприємництва лідирують роздрібна торгівля, індивідуальні послуги, освіта, а також б’юті-сфера