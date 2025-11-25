Які ФОП закривали найактивніше?

Картина щодо закриттів ФОП значно сприятливіша у більшості секторів, ніж рік тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на YC.Market.

Практично в усіх ключових сферах у третьому кварталі 2025-го припинило діяльність менше ФОПів, ніж торік. Особливо скоротилася кількість припинень у торгівлі – за цей квартал було припинено на 18,7% менше ФОП, ніж рік тому, а в оптовій – на 17,4% менше. Помітно зменшилися обсяги припинень і в інших провідних галузях – ІТ, транспорт, освіта, маркетинг.

Варто зазначити, що поодинокі галузі все ж демонструють збільшення припинень, але часто це пов’язано з невеликими абсолютними цифрами. Приміром, у сфері громадських організацій кількість припинених ФОП в третьому кварталі зросла на 40% проти минулого року.

Які ФОП закривали частіше / інфографіка YC.Market

Деякі нішеві види діяльності також зазнали пропорційно великих втрат: виробництво одягу зі шкіри (+600% припинень рік до року) чи діяльність концертних залів (+300%) – такі зміни виглядають досить драматично у відсотках, проте йдеться про лічені випадки.

Загалом лідером за абсолютною кількістю припинених ФОП лишається роздрібна торгівля – але навіть вона показала вдвічі менше припинень, ніж на початку року (17,3 тисячі проти 31,6 тисячі ФОП).

В яких областях частіше закривають ФОПи?

За числом припинених ФОП у 3 кварталі 2025 перше місце посдієа Київ (припинено 6,4 тисячі ФОП за квартал).

Друге – Дніпропетровська область (5,1 тисяч припинень);

Третє – Одеська (3,9 тисячі);

Далі йдуть Харківська (3,7 тисячі), Львівська (3,4 тисячі) та Київська (3,3 тисячі) області.

Полтавська область також опинилася серед лідерів за кількістю припинень діяльності (2,4 тисячі припинених ФОП, 7-ма позиція).

Вінниччина (2,2 тисячі припинень) та Хмельниччина (2 тисячі) теж увійшли до першої десятки за цим показником.

Натомість Донецька область – хоч і не була серед лідерів за кількістю нових ФОП виявилася на 10-му місці за числом припинень. Це яскраво відображає вплив війни: навіть на підконтрольній Україні території Донеччини припиняють діяльність більше ФОП, ніж реєструють.

Що відомо про ФОПи в Україні?