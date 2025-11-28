Сговор на закупках для ВСУ на 150 миллионов гривен: три компании наказали

АМКУ оштрафовал три компании за сговор в торгах, которые организовало предприятие Минобороны. Это касается закупки товаров для военных с ожидаемой стоимостью более 150 миллионов гривен.

Что известно о сговоре на закупках для ВСУ?

Нарушения совершили ООО "КОЛТРЕЙН", ООО "БИЗНЕСКОМ ЛТД" и ООО "ПРОЛОГ СЕРВИС", пишет 24 Канал со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.

Компании наказали за согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов. Их провело государственное предприятие Министерства обороны "Государственный оператор тыла". Тендер касается закупки чехлов для фляг полевых и сумок-подсумков боевых с ожидаемой стоимостью более 150 миллионов гривен.

АМКУ установил, что компании согласовали между собой условия участия в закупках, благодаря чему конкуренция между ними устранили. За нарушения их оштрафовали на общую сумму 26 867 392 гривен.

К слову, ранее издание NGL.Media писало, что ООО "Колтрейн" поставляло пластиковые китайские фляги на тендерах ДОТ Минобороны, которые из-за отдельных требований оказались значительно дороже украинских.

Реальные подряды "Колтрейн" начал получать только в 2024 году после того, как официальной владелицей компании стала Юлия Кикоть.

Кого еще штрафовал АМКУ?