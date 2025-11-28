Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Сговор на закупках для ВСУ на 150 миллионов гривен: три компании наказали
28 ноября, 16:09
3

Сговор на закупках для ВСУ на 150 миллионов гривен: три компании наказали

Альбина Ковпак
Основні тези
  • АМКУ оштрафовал три компании за сговор в торгах на закупку товаров для ВСУ с ожидаемой стоимостью более 150 миллионов гривен.
  • Компании признаны виновными в согласовании условий участия в закупках, что устранило конкуренцию, и были оштрафованы на общую сумму 26 867 392 гривен.

АМКУ оштрафовал три компании за сговор в торгах, которые организовало предприятие Минобороны. Это касается закупки товаров для военных с ожидаемой стоимостью более 150 миллионов гривен.

Что известно о сговоре на закупках для ВСУ?

Нарушения совершили ООО "КОЛТРЕЙН", ООО "БИЗНЕСКОМ ЛТД" и ООО "ПРОЛОГ СЕРВИС", пишет 24 Канал со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.

Смотрите также АМКУ начал дело из-за падения продаж лекарств "Дарницы" в аптеках

Компании наказали за согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов. Их провело государственное предприятие Министерства обороны "Государственный оператор тыла". Тендер касается закупки чехлов для фляг полевых и сумок-подсумков боевых с ожидаемой стоимостью более 150 миллионов гривен.

АМКУ установил, что компании согласовали между собой условия участия в закупках, благодаря чему конкуренция между ними устранили. За нарушения их оштрафовали на общую сумму 26 867 392 гривен.

К слову, ранее издание NGL.Media писало, что ООО "Колтрейн" поставляло пластиковые китайские фляги на тендерах ДОТ Минобороны, которые из-за отдельных требований оказались значительно дороже украинских.

Реальные подряды "Колтрейн" начал получать только в 2024 году после того, как официальной владелицей компании стала Юлия Кикоть.

Кого еще штрафовал АМКУ?

  • Антимонопольный комитет Украины оштрафовал более 10 компаний на общую сумму более 29 миллионов гривен за искажение результатов торгов. Среди оштрафованных компаний: ТОВ "ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА", ТОВ "КИЕВСКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 8", ТОВ "БМП КРАМАТОРСК", ТОВ "БУДАРТЕЛЬ СХ 65".

  • АМКУ оштрафовал ООО "ТБ Крут капитал" на 39 миллионов гривен за нарушение закона о защите экономической конкуренции, приобретя без разрешения 100% доли в уставных капиталах четырех предприятий. ООО "ТБ Фрут капитал" занимается производством фруктовых и овощных соков и детского питания.

  • Антимонопольный комитет Украины расследует злоупотребление двумя крупнейшими производителями яиц, "Авангард" и Ovostar Union, из-за возможного сговора при формировании цен. Комитет обнаружил значительный рост цен на яйца в октябре 2024, что побудило к началу официального дела.

  • Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "И-ТРЕВЕЛС" (BlaBlaCar) на 424 486 гривен за непредоставление запрашиваемой информации. Компания объяснила, что причиной непредоставления информации был сбой во внутренней коммуникации, и после этого все данные были предоставлены.