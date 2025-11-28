Змова на закупівлях для ЗСУ на 150 мільйонів гривень: три компанії покарали
- АМКУ оштрафував три компанії за змову в торгах на закупівлю товарів для ЗСУ з очікуваною вартістю понад 150 мільйонів гривень.
- Компанії визнані винними в узгодженні умов участі в закупівлях, що усунуло конкуренцію, і були оштрафовані на загальну суму 26 867 392 гривень.
АМКУ оштрафував три компанії за змову в торгах, що організувало підприємство Міноборони. Це стосується закупівлі товарів для військових з очікуваною вартістю понад 150 мільйонів гривень.
Що відомо про змову на закупівлях для ЗСУ?
Порушення вчинили ТОВ "КОЛТРЕЙН", ТОВ "БІЗНЕСКОМ ЛТД" та ТОВ "ПРОЛОГ СЕРВІС", пише 24 Канал з посиланням на Антимонопольний комітет України.
Компанії покарали за узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів. Їх провело державне підприємство Міністерства оборони "Державний оператор тилу". Тендер стосується закупівлі чохлів для фляг польових та сумок-підсумків бойових з очікуваною вартістю понад 150 мільйонів гривень.
АМКУ встановив, що компанії узгодили між собою умови участі в закупівлях, завдяки чому конкуренція між ними усунули. За порушення їх оштрафували на загальну суму 26 867 392 гривень.
До слова, раніше видання NGL.Media писало, що ТОВ "Колтрейн" постачало пластикові китайські фляги на тендерах ДОТ Міноборони, які через окремі вимоги виявилися значно дорожчими за українські.
Реальні підряди "Колтрейн" почав отримувати лише 2024 року після того, як офіційною власницею компанії стала Юлія Кикоть.
Кого ще штрафував АМКУ?
Антимонопольний комітет України оштрафував понад 10 компаній на загальну суму понад 29 мільйонів гривень за спотворення результатів торгів. Серед оштрафованих компаній: ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСА", ТОВ "КИЇВСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД № 8", ТОВ "БМП КРАМАТОРСЬК", ТОВ "БУДАРТЕЛЬ СХ 65".
АМКУ оштрафував ТОВ "ТБ Крут капітал" на 39 мільйонів гривень за порушення закону про захист економічної конкуренції, придбавши без дозволу 100% частки у статутних капіталах чотирьох підприємств. ТОВ "ТБ Фрут капітал" займається виробництвом фруктових і овочевих соків та дитячого харчування.
Антимонопольний комітет України розслідує зловживання двома найбільшими виробниками яєць, "Авангард" та Ovostar Union, через можливу змову під час формування цін. Комітет виявив значне зростання цін на яйця у жовтні 2024 року, що спонукало до розпочатку офіційної справи.
Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "І-ТРЕВЕЛС" (BlaBlaCar) на 424 486 гривень за ненадання запитуваної інформації. Компанія пояснила, що причиною ненадання інформації був збій у внутрішній комунікації, і після цього всі дані були надані.