Змова на закупівлях для ЗСУ на 150 мільйонів гривень: три компанії покарали

АМКУ оштрафував три компанії за змову в торгах, що організувало підприємство Міноборони. Це стосується закупівлі товарів для військових з очікуваною вартістю понад 150 мільйонів гривень.

Що відомо про змову на закупівлях для ЗСУ?

Порушення вчинили ТОВ "КОЛТРЕЙН", ТОВ "БІЗНЕСКОМ ЛТД" та ТОВ "ПРОЛОГ СЕРВІС", пише 24 Канал з посиланням на Антимонопольний комітет України.

Компанії покарали за узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів. Їх провело державне підприємство Міністерства оборони "Державний оператор тилу". Тендер стосується закупівлі чохлів для фляг польових та сумок-підсумків бойових з очікуваною вартістю понад 150 мільйонів гривень.

АМКУ встановив, що компанії узгодили між собою умови участі в закупівлях, завдяки чому конкуренція між ними усунули. За порушення їх оштрафували на загальну суму 26 867 392 гривень.

До слова, раніше видання NGL.Media писало, що ТОВ "Колтрейн" постачало пластикові китайські фляги на тендерах ДОТ Міноборони, які через окремі вимоги виявилися значно дорожчими за українські.

Реальні підряди "Колтрейн" почав отримувати лише 2024 року після того, як офіційною власницею компанії стала Юлія Кикоть.

Кого ще штрафував АМКУ?