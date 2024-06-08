Зарплата Маска в 56 миллиардов под угрозой: кто также выступил против

Илон Маск еще надеется получить от акционеров Tesla бонус в размере 56 миллиардов долларов. Совет директоров, где много его друзей, принял это решение, но акционеры не собираются соглашаться на такое развитие событий.

Еще одна угроза бонусу Маска

Суверенный фонд Норвегии – один из главных акционеров компании Tesla. Его представители заявили, что не будут ратифицировать выплату Илону Маску в размере 56 миллиардов долларов.

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В фонде уверяют, что понимают вклад Маска в развитие компании, однако указанная сумма вознаграждения как минимум вызывает обеспокоенность.

По-прежнему, обеспокоены общим размером вознаграждения, структурой с учетом триггеров эффективности, размыванием и отсутствием смягчения риска ключевых лиц. Мы продолжим искать конструктивный диалог с Tesla на эту и другие темы,

– сообщили в фонде.

По данным LSEG, что Суверенный фонд Норвегии владеет 0,98% акций Tesla, их стоимость составляет 7,7 миллиарда долларов. Он является восьмым по величине акционером Tesla.

Зато фонд поддержит голосование за предложение принять политику свободы объединений и коллективных переговоров, что станет победой профсоюзов.