Зарплата Маска в 56 миллиардов под угрозой: кто также выступил против
Источник:Reuters
Илон Маск еще надеется получить от акционеров Tesla бонус в размере 56 миллиардов долларов. Совет директоров, где много его друзей, принял это решение, но акционеры не собираются соглашаться на такое развитие событий.
Еще одна угроза бонусу Маска
Суверенный фонд Норвегии – один из главных акционеров компании Tesla. Его представители заявили, что не будут ратифицировать выплату Илону Маску в размере 56 миллиардов долларов.
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В фонде уверяют, что понимают вклад Маска в развитие компании, однако указанная сумма вознаграждения как минимум вызывает обеспокоенность.
По-прежнему, обеспокоены общим размером вознаграждения, структурой с учетом триггеров эффективности, размыванием и отсутствием смягчения риска ключевых лиц. Мы продолжим искать конструктивный диалог с Tesla на эту и другие темы,
– сообщили в фонде.
Зато фонд поддержит голосование за предложение принять политику свободы объединений и коллективных переговоров, что станет победой профсоюзов.