Zara уходит из Украины: модный гигант расторгает договоры аренды
- Компания Inditex отказалась от торговых площадей бренда Zara в Днепре, разорвав договоры аренды в ТРЦ "Мост-Сити" и "Караван".
- В Одессе и Харькове Zara пока платит аренду, но магазины фактически не работают, причиной является война, которая затрудняет работу бизнеса.
Известный модный бренд Zara постепенно может покинуть Украину. Компания Inditex, которая развивает торговую марку, уже отказалась от торговых площадей в Днепре.
Почему Zara уходит из Украины?
Она официально расторгла договоры аренды, которые имела в торговых центрах "Мост-Сити" и "Караван", сообщает NV.
Об этом изданию рассказала Лидия Сметана, которая является основательницей бренда одежды One By One. По ее словам, ТРЦ обратились к украинским производителям, чтобы предоставить торговые площади в аренду, которые снимали для Zara.
Руководство ряда ТРЦ обращалось к нам с предложением сотрудничества еще до расторжения их договоров с Inditex,
– объяснила Сметана.
Впрочем, предпринимательница не уточняла, какие именно торговые центры предлагали сотрудничество украинским производителям.
Что с Zara в Одессе и Харькове?
Вопрос о присутствии модной марки Zara в Одессе и Харькове пока остается под вопросом. Пока что компания все еще платит аренду за торговые площади. Однако фактически работу магазинов не возобновили.
Как отмечает издание, испанский бренд модной одежды может покинуть Украину из-за войны:
- работу усложняют постоянные российские обстрелы;
- ТРЦ работают нестабильно;
- количество покупателей падает, что делает бизнес убыточным.
Заметьте! Знаменитые модные бренды, которые входят в состав дистрибьюторской группы Inditex, вернулись в Украину в марте 2024 года, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Тогда официально возобновили свою работу такие бренды, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и тому подобное.
Что известно о Zara?
Zara является ключевым брендом испанской группы Inditex, которая получила мировое лидерство благодаря концепции "быстрой моды". Компания ориентируется на массового покупателя, предлагая актуальную одежду для женщин, мужчин и детей, а ее магазины традиционно расположены в престижных локациях в центрах крупных городов.
В Украине все магазины Inditex, в частности Zara, прекратили работу 24 февраля 2022 года – в день начала полномасштабного вторжения России. Несмотря на закрытие торговых точек, Inditex продолжала выполнять свои обязательства в Украине. Компания платила налоги, сохраняла выплату заработных плат для около тысячи украинских работников и не разрывала договоры аренды с владельцами помещений.
В то же время бренд Zara остановил деятельность в России уже в марте 2022 года после начала агрессии против Украины. Осенью того же года испанский холдинг Inditex принял решение полностью продать свой бизнес на российском рынке.