Zara уходит из Украины: модный гигант расторгает договоры аренды

Известный модный бренд Zara постепенно может покинуть Украину. Компания Inditex, которая развивает торговую марку, уже отказалась от торговых площадей в Днепре.

Почему Zara уходит из Украины?

Она официально расторгла договоры аренды, которые имела в торговых центрах "Мост-Сити" и "Караван", сообщает NV.

Об этом изданию рассказала Лидия Сметана, которая является основательницей бренда одежды One By One. По ее словам, ТРЦ обратились к украинским производителям, чтобы предоставить торговые площади в аренду, которые снимали для Zara.

Руководство ряда ТРЦ обращалось к нам с предложением сотрудничества еще до расторжения их договоров с Inditex,

– объяснила Сметана.

Впрочем, предпринимательница не уточняла, какие именно торговые центры предлагали сотрудничество украинским производителям.

Что с Zara в Одессе и Харькове?

Вопрос о присутствии модной марки Zara в Одессе и Харькове пока остается под вопросом. Пока что компания все еще платит аренду за торговые площади. Однако фактически работу магазинов не возобновили.

Как отмечает издание, испанский бренд модной одежды может покинуть Украину из-за войны:

работу усложняют постоянные российские обстрелы;

ТРЦ работают нестабильно;

количество покупателей падает, что делает бизнес убыточным.

Заметьте! Знаменитые модные бренды, которые входят в состав дистрибьюторской группы Inditex, вернулись в Украину в марте 2024 года, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Тогда официально возобновили свою работу такие бренды, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и тому подобное.

Что известно о Zara?