В Украине запустили электронный кабинет недропользователя: чем он полезен бизнесу

Минприроды запустило электронный кабинет недропользователя. Ресурс доступен на единой национальной платформе "ЕкоСистема".

С помощью сервиса можно подать заявления и пакеты документов для получения или переоформления специальных разрешений на использование недр. Также ресурс позволяет продлить действие этих документов, внести изменения или расширить пределы использования.

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Что изменится

Ранее оформить специальные разрешения на пользование недрами можно было исключительно в офлайн-режиме. Теперь, кроме этой функции в онлайне, ресурс позволяет получить предложения от Минприроды относительно возможностей недропользования и согласования от органов местного самоуправления.

Как отмечают в министерстве, электронный кабинет позволит ускорить процесс обработки поданных заявлений и уменьшить количество возвратов документов в результате допущенных технических ошибок.

К слову, функционал е-кабинета предусматривает использование геоинформационной системы для проверки контуров каждого заявления, чтобы не допустить пересечения с действующими спецразрешениями, природоохранными и водными объектами, а также земельным кадастром.

В то же время функционал кабинета пока что ограничен по соображениям национальной безопасности. Доступ пользователей ко всем функциям электронного кабинета в Минприроды обещают открыть уже после завершения военного положения в Украине.