Согласие на теневые выплаты часто кажется привлекательным способом избежать лишних отчислений и увеличить текущий доход. Однако за кажущейся мгновенной выгодой скрываются серьезные риски, которые могут полностью лишить человека социальной поддержки.

Почему зарплата в конвертах становится ловушкой для кошелька

Желание получать большую сумму наличными вместо официального ежемесячного начисления создает для работника колоссальные скрытые убытки. Соглашаясь на теневые выплаты, граждане собственноручно лишают себя государственных гарантий на случай болезни, увольнения или наступления пенсионного возраста, отметила в комментарии 24 Каналу адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Ольга Брус Адвокат АО "EvrikaLaw" Из официальной заработной платы удерживается 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, а работодатель дополнительно начисляет 22% единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Именно этот взнос формирует почти все социальные гарантии работника, и когда его не уплачивают, работник постепенно теряет защиту на случай болезни, безработицы, несчастного случая и старости.

Как теневые выплаты лишают страхового стажа и пенсионных выплат

Самый сильный удар неофициальные доходы наносят именно по будущей пенсии. В страховой стаж зачисляются только те месяцы, за которые уплачен взнос в сумме не менее минимальной. В 2026 году при минимальной зарплате 8 647 гривен минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 гривны в месяц в соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

С зарплаты "в конверте" взносы не начисляются вообще, поэтому работа без оформления не дает стажа. Если человек оформлен по совместительству или по гражданско-правовому договору на сумму меньше минимальной зарплаты и без доплаты ЕСВ до минимального взноса, стаж будет зачтен только пропорционально уплаченной сумме – несколько дней вместо полного месяца,

– подчеркнула юрист.

Это становится серьезным препятствием, ведь в 2026 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет гражданам необходимо накопить не менее 33 лет страхового стажа. При его недостатке выход на пенсию отложится до 63 или 65 лет.

Важно! Даже новая норма закона, которая с 2 августа 2026 года зачитывает периоды, за которые работодатель подал отчетность без фактической уплаты взносов, лишь открывает право на пенсию, но никоим образом не увеличивает ее размер. Работая за "минималку на бумаге", человек обречен получать мизерные выплаты в старости независимо от реального заработка.

Что происходит с больничными, декретными и отпусками

Теневые схемы мгновенно обесценивают социальную защиту во время нетрудоспособности. Выплаты по больничным напрямую привязаны к официальному страховому стажу: 50% средней зарплаты начисляют при стаже до 3 лет, 60% – от 3 до 5 лет, 70% – от 5 до 8 лет, и только при наличии более 8 лет стажа работник имеет право на 100% выплат. Пособие по беременности и родам также составляет 100%, однако его рассчитывают исключительно на основе легального заработка.

Аналогичное ограничение действует и в отношении пособия по безработице, где неоформленный работник будет иметь право только на минимальный размер. В случае травмы или несчастного случая на производстве пострадавшему сначала придется пройти долгие судебные разбирательства, чтобы доказать сам факт трудовых отношений, прежде чем претендовать на компенсацию.

Без трудового договора работник фактически не имеет права на:

оплачиваемый ежегодный отпуск;

защиту от незаконного увольнения;

выходное пособие.

Сегодня это имеет и другие практические последствия: без подтвержденного дохода трудно получить кредит, ипотеку или визу, оформить субсидию, а бронирование от мобилизации возможно только для официально трудоустроенных работников,

– подчеркнула адвокат.

Какая ответственность грозит бизнесу за нелегальных работников

Законодательство строго запрещает допускать человека на рабочее место без оформленного приказа или распоряжения и уведомления налоговой службы в соответствии со статьей 24 Кодекса законов о труде Украины. За каждого нелегального работника, выплату денег без уплаты налогов или маскировку полной занятости под неполный рабочий день работодателю грозит штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, а за повторное нарушение в течение двух лет – в тридцатикратном размере согласно статье 265 КЗоТ.

В то же время во время военного положения финансовые санкции к бизнесу не применяются, если работодатель полностью и своевременно выполнил предписание инспекторов Гоструда. Для руководителей предусмотрена административная ответственность по статье 41 КУоАП, а за масштабные нарушения – уголовная ответственность по статьям 172 и 212-1 Уголовного кодекса Украины. Однако никакие штрафы работодателя не возвращают работнику утраченные годы стажа автоматически.

Рекомендуем регулярно проверять свои данные о страховом стаже и начисленных взносах в электронном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины, чтобы вовремя увидеть, действительно ли работодатель уплачивает за вас взносы и с какой суммы. Если вы работаете без оформления или значительная часть зарплаты выплачивается неофициально, требуйте надлежащего оформления, а в случае отказа обратитесь с жалобой в Государственную службу Украины по вопросам труда,

– посоветовала юрист.

Если трудовые отношения уже прекратились, единственным шансом восстановить справедливость остается обращение в суд. Для этого важно заранее собирать вещественные доказательства: рабочую переписку, фото пропусков, графики смен, приказы и письменные показания коллег.

К слову, "на руки" украинцы получают меньше минималки. Ведь из этой суммы вычитается 23% – это НДФЛ и военный сбор. Получается, что после налогообложения минимальная зарплата сейчас составляет всего 6 659 гривен.