Заработная плата сотрудников "Укрпочты" зависит не только от должности, но и от города, а также от количества выполненных заданий. В селах почтальоны получают базовую ставку и премии за доставку пенсий, газет и писем. Зато в столице руководители отделений могут зарабатывать более 30 тысяч гривен.

Что предлагает компания специалистам в регионах

Размер должностных окладов в национальном почтовом операторе напрямую зависит от обязанностей сотрудника и населенного пункта трудоустройства. Ставки для руководителей стационарных и передвижных отделений начинаются от 11 400 гривен, что свидетельствует о наличии открытых вакансий на официальном сайте Укрпочты. При этом водители-экспедиторы и операторы могут зарабатывать значительно больше благодаря ежемесячным бонусам.

Уровень базовой заработной платы заметно различается в зависимости от города. Например, начальник отделения в Золотоноше может рассчитывать на 11 400 гривен плюс дополнительную мотивацию, в Новгороде-Северском ставка достигает 14 000 гривен, а в Красилове – 12 000 гривен. В то же время операторам отделений предлагают от 16 000 гривен плюс систему премирования.

Для водителей и сотрудников мобильных бригад ситуация выглядит так:

начальник передвижного отделения в Бахмаче получает 14 000 гривен плюс премии, а в Староконстантинове – 18 000 гривен;

водитель-экспедитор в Черкассах может зарабатывать от 18 000 гривен с учетом поощрительных выплат;

в целом заработная плата водителей по сети начинается от 11 500 гривен.

Как начисляются выплаты почтальонам в селах

Вопрос минимальных заработков остается самым острым для сельских работников. Как пояснил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский, минимальная ставка в 8 650 гривен в месяц является базовой выплатой лишь за сам факт выхода на работу.

Основной заработок формируется за счет индивидуальной премии за оказанные услуги:

3 гривны начисляются за каждую доставленную получателю пенсию;

5 гривен работник получает за оформление подписки на прессу;

50 копеек выплачивают за каждую доставленную газету;

25 копеек начисляют за каждое переданное письмо или счет за коммунальные услуги;

5% почтальон получает от общей суммы реализованных товаров.

То есть у кого большие объемы, у того и хорошая премия,

– Игорь Смилянский, генеральный директор АО "Укрпочта".

Сколько зарабатывают работники в больших городах

В мегаполисах уровень доходов значительно выше из-за интенсивного потока клиентов и посылок. В частности, в Киеве руководитель отделения может зарабатывать более 30 000 гривен в зависимости от общего оборота. За каждую принятую или выданную посылку или письмо начисляют бонус от 1 до 20 гривен, а за проведение платежа добавляют 1 гривну. Кроме того, действует надбавка за клиентский сервис: высокие оценки обслуживания добавляют еще 10% к сумме ежемесячной премии.

Чтобы привлечь новый персонал в столице, на первый квартал 2026 года компания ввела специальный приветственный бонус в размере 5 000 гривен (sign-in bonus) для всех новых руководителей и операторов отделений. В целом за декабрь сотрудники сети получили рекордные 50 миллионов гривен премий.

Все должностные оклады выплачиваются официально за 40-часовую рабочую неделю с адаптивным графиком и оплачиваемыми отпусками. Кроме того, компания полностью финансирует летний отдых детей сотрудников – на эту программу в 2025 году было выделено более 18 миллионов гривен.

К слову, в Укрпочте изменили правила обслуживания клиентов. Соответственно, наибольший приоритет теперь имеют операции с посылками. Теперь их будут принимать и выдавать вне общей очереди. В компании отметили, что причина в специфике почтовой логистики. Поэтому сейчас в первую очередь будут обслуживать тех, кто пришел получить или отправить посылку.