Що пропонує компанія фахівцям у регіонах

Розмір посадових окладів у національного поштового оператора безпосередньо залежить від обов'язків співробітника та населеного пункту працевлаштування. Ставки для керівників стаціонарних і пересувних відділень починаються від 11 400 гривень, про що свідчить перелік відкритих вакансій на офіційному сайті Укрпошти. При цьому водії-експедитори та оператори можуть заробляти суттєво більше завдяки щомісячним бонусам.

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Рівень базової оплати праці помітно відрізняється залежно від міста. Наприклад, начальник відділення у Золотоноші може розраховувати на 11 400 гривень плюс додаткову мотивацію, у Новгороді-Сіверському ставка сягає 14 000 гривень, а в Красилові – 12 000 гривень. Водночас операторам відділень пропонують від 16 000 гривень плюс систему преміювання.

Для водіїв та співробітників мобільних бригад ситуація виглядає так:

начальник пересувного відділення у Бахмачі отримує 14 000 гривень плюс премії, а в Старокостянтинові – 18 000 гривень;

водій-експедитор у Черкасах може заробляти від 18 000 гривень з урахуванням мотивації;

загалом заробітна плата водіїв по мережі стартує від 11 500 гривень.

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Як нараховують виплати листоношам у селах

Питання мінімальних заробітків залишається найгострішим для сільських працівників. Як пояснив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, мінімальна ставка у 8 650 гривень на місяць є базовою виплатою лише за сам факт виходу на роботу.

Основний заробіток формується завдяки індивідуальній премії за надані послуги:

3 гривні нараховують за кожну доставлену отримувачу пенсію;

5 гривень працівник отримує за оформлення передплати на пресу;

50 копійок сплачують за кожну доставлену газету;

25 копійок нараховують за кожен переданий лист або рахунок за комунальні послуги;

5% листоноша отримує від загальної суми реалізованих товарів.

Тобто хто має обсяги, той має гарну премію– Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта".

Скільки заробляють працівники у великих містах

У мегаполісах рівень доходів є значно вищим через інтенсивний потік клієнтів і посилок. Зокрема, у Києві керівник відділення може заробляти понад 30 000 гривень залежно від загального обороту. За кожну прийняту або видану посилку чи лист нараховують бонус від 1 до 20 гривень, а за проведення платежу додають 1 гривню. Окрім того, діє надбавка за клієнтський сервіс: високі оцінки обслуговування додають ще 10% до суми щомісячної премії.

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Щоб залучити новий персонал у столиці, на перший квартал 2026 року компанія запровадила спеціальний підйомний бонус у розмірі 5 000 гривень (sign-in bonus) для всіх нових начальників та операторів відділень. Загалом за грудень працівники мережі отримали рекордні 50 мільйонів гривень преміальних виплат.

Усі посадові оклади виплачують офіційно за 40-годинний робочий тиждень з адаптивним графіком та оплачуваними відпустками. Крім того, компанія повністю фінансує літній відпочинок дітей співробітників – на цю програму у 2025 році було спрямовано понад 18 мільйонів гривень.

До слова, в Укрпошті змінили правила обслуговування клієнтів. Відтак, найбільший пріоритет тепер мають операції з посилками. Тепер їх прийматимуть та видаватимуть поза загальною чергою. У компанії зазначили, що причиною є специфіка поштової логістики. Відтак, зараз першочергово обслуговуватимуть тих хто прийшов отримати посилку та відправити посилку.